Un nou capitol în comerțul transatlantic – un acord solid, chiar dacă nu este perfect (Op-ed de Ursula von der Leyen)

Articol de opinie semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen:

În fiecare zi, bunuri și servicii în valoare de peste 4,6 miliarde EUR traversează Oceanul Atlantic. Cu un comerț anual total de 1,68 mii de miliarde EUR, Uniunea Europeană și Statele Unite au cea mai importantă relație economică din lume. Acesta este motivul pentru care acordul la care s-a ajuns luna trecută contează.

S-au scris multe despre acest acord. Lucruri pe care este important să le abordăm în mod direct. Acest acord reprezintă o alegere deliberată – stabilitate și previzibilitate în locul escaladării situației și al confruntărilor. Imaginați-vă doar o clipă că primele două puteri economice ca mărime ale lumii democratice nu ar fi reușit să ajungă la un acord și ar fi intrat într-un război comercial – singurele locuri care ar fi jubilat ar fi fost Moscova și Beijing.

Am ajuns însă la un acord. Este un acord puternic, chiar dacă nu este perfect.

Considerăm că tarifele sunt impozite percepute consumatorilor și întreprinderilor. Acestea majorează costurile, reduc posibilitățile de alegere și fac economiile mai puțin competitive. Dacă am impune, la rândul nostru, tarife de retorsiune, am risca să declanșăm un război comercial costisitor, cu consecințe negative pentru lucrătorii, consumatorii și industriile noastre. Și în orice scenariu de escaladare un lucru ar rămâne neschimbat: SUA și-ar menține în continuare regimul tarifar mai ridicat și mai imprevizibil.

Cel mai important element al acordului nostru a fost acela că am plafonat în mod foarte clar la 15 % tarifele cu privire la marea majoritate a produselor UE, inclusiv la autovehicule și produse farmaceutice. Prin stabilirea unui plafon global clar al tarifelor, acest acord aduce claritate și stabilitate pentru milioanele de europeni ale căror mijloace de subzistență depind de comerțul cu Statele Unite.

15 % este tariful stabilit pentru Uniunea Europeană și este un tarif forfetar unic. UE este singura entitate care beneficiază de acest plafon tarifar care include toate taxele. 15 % – fără nicio altă adăugire. Înțelegerea la care s-a ajuns se distinge de acordurile SUA cu alte țări, unde noile rate de bază se vor adăuga vechilor tarife în vigoare. Astfel, bunurile europene vor intra pe piața SUA în condiții mai favorabile, conferind întreprinderilor din UE un avantaj net.

Suntem, de asemenea, singurii parteneri care au obținut o garanție exclusivă cu privire la limita tarifară pentru sectorul farmaceutic, sectorul semiconductorilor și sectorul lemnului pentru construcții.

În plus, avem tarife „zero pentru zero” pentru produsele strategice, cum ar fi părți ale aeronavelor și produsele farmaceutice generice. Acestea nu sunt niște categorii abstracte, ci sunt esențiale pentru competitivitatea Europei. Menținerea acestor produse scutite de taxe vamale consolidează atât UE, cât și SUA. Și avem un angajament clar din partea ambelor părți de a continua în direcția extinderii acestei liste.

În același timp, UE și-a susținut cu fermitate principiile fundamentale. Normele noastre rămân intacte. Noi decidem cum ne protejăm cel mai bine siguranța alimentară, cum îi apărăm în spațiul online pe cetățenii europeni și cum garantăm sănătatea și siguranța. Acest acord ne protejează valorile, promovându-ne, totodată, interesele.

Acordul marchează sfârșitul unui capitol, dar prosperitatea viitoare a Europei este o poveste pe care o scriem în continuare. Este posibil ca relația noastră economică cu Statele Unite să fie cea mai însemnată relație economică pe care o avem, însă ea nu reprezintă decât o fațetă a unei perspective mult mai ample. SUA este cea mai mare destinație pentru comerțul european, dar aceasta reprezintă doar aproximativ 20 % din exporturile de bunuri.

Iată motivul pentru care Europa va continua să își consolideze și diversifice legăturile comerciale cu țările din toate colțurile lumii, pentru a genera exporturi, locuri de muncă și creștere în UE. De aceea, în ultimele luni am încheiat acorduri comerciale cu Mexic și Mercosur și ne-am întărit legăturile cu Elveția și cu Regatul Unit.

Acesta este și motivul pentru care am încheiat discuțiile cu Indonezia și intenționăm să încheiem un acord cu India până la sfârșitul anului. Aceste parteneriate ne consolidează legăturile de încredere și cooperare și ne permit să răspundem la provocări globale comune, inclusiv modernizarea sistemului comercial bazat pe norme.

Dar cel mai important este faptul că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de a acționa într-o lume mai volatilă. Această misiune începe de acasă – prin finalizarea pieței noastre unice. După cum a afirmat pe bună dreptate Mario Draghi, „obstacolele interne majore și fragmentarea reglementărilor sunt mult mai dăunătoare pentru creșterea economică decât orice tarif impus de o țară terță”.

În prezent, comerțul dintre statele membre ale UE reprezintă mai puțin de jumătate din volumul schimburilor comerciale dintre statele din SUA. Dacă Europa dorește să își atingă potențialul, aceasta este cea mai urgentă provocare la care trebuie să răspundem. De la reducerea birocrației la impulsionarea serviciilor transfrontaliere, știm ce trebuie făcut pentru a debloca competitivitatea europeană – iar actuala Comisie Europeană se concentrează pe realizarea acestui fapt.

Europa se concentrează asupra perspectivei pe termen lung. Este de datoria noastră să finalizăm piața unică, să stimulăm competitivitatea și durabilitatea în industriile de mâine și să ne asigurăm că Europa rămâne un pilon al stabilității într-o lume din ce în ce mai incertă. Dacă vrem o Europă puternică și independentă, trebuie să avem atât ambiția, cât și unitatea pentru a o construi.