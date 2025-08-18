G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un diamant rar în valoare de 25 de milioane de dolari, care…

Sursa foto: Pixabay.com

Un diamant rar în valoare de 25 de milioane de dolari, care fusese furat, a fost recuperat de poliţia din Dubai

Articole18 Aug 0 comentarii

Poliţia din Dubai a anunţat luni că hoţii care au furat un diamant roz rar, estimat la 25 de milioane de dolari, au fost arestaţi la câteva ore după furt, conform agenţiei oficiale de presă din Emiratele Arabe Unite, WAM, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Poliţia a indicat într-un comunicat că hoţii i-au solicitat unui comerciant de diamante să ducă piatra preţioasă într-o vilă, pentru un pretins client.

Însă, odată ce comerciantul a ajuns la faţa locului, banda a furat diamantul, se precizează în comunicat.

În mai puţin de opt ore, trei persoane originare dintr-o ţară asiatică neprecizată au fost arestate, în special cu ajutorul „celor mai recente tehnologii de inteligenţă artificială”.

Înregistrările video distribuite de media din Dubai au arătat trei bărbaţi arestaţi, cu feţele ascunse, precum şi imagini din timpul supravegherii video a bandei.

Dubai este un important centru pentru comerţul cu diamante. Emiratele Arabe Unite subliniază în mod regulat securitatea care prevalează pe teritoriul lor, notează AFP.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.