Ucrainean rătăcit de şapte zile în munții Maramureșului, găsit de culegătorii de ciuperci / Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, transmite Agerpres.
„Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit în Munţii Maramureşului de doi culegători de ciuperci care au dat alarma sunând la 112. Ucraineanul se afla pe drum de şapte zile (din spusele lui) şi era în stare gravă: deshidratat, nu mai mâncase de două zile nimic. După ce i s-a oferit apă şi mâncare, bărbatul a fost coborât din munte şi predat echipajului Ambulanţei Maramureş. La momentul recuperării, acuza dureri de cap, pierderea parţială a vederii la ochiul stâng şi avea zgârieturi pe aproape tot corpul. Ambulanţa l-a preluat şi l-a transportat la cea mai apropiată unitate medicală pentru investigaţii şi tratament”, a spus Dan Benga.
Conform acestuia, acţiunea de salvare a durat puţin peste trei ore şi jumătate şi a fost sprijinită de un echipaj al Sectorului Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, localitate de graniţă cu Ucraina.
Coordonatele de localizare a cetăţeanului ucrainean pe munte au fost stabilite de STS.
