G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Turul Franței 2026, traseu spectaculos: Două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și…

Tadej Pogacar / Sursa foto: Fabio Ferrari/Pool/ Sprintcyclingagency / imago sportfotodienst / Profimedia
Tadej Pogacar / Sursa foto: Fabio Ferrari/Pool/ Sprintcyclingagency / imago sportfotodienst / Profimedia

Turul Franței 2026, traseu spectaculos: Două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris

Sportz23 Oct • 21 vizualizări 0 comentarii

Traseul Turului Franței 2026 a fost prezentat joi de către organizatorii celei mai importante competiții de ciclism din lume. Traseul este unul spectaculos și va avea, printre altele, două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Startul ediției de anul viitor va avea loc în Barcelona, iar Pirineii vor fi în prim-plan.

În prima săptămână vom avea finaluri electrizante pe Les Angles, Foix (Mur de Péguère) și Pau, prima șansă pentru sprinteri.

Etapa 6 va avea un final pe vârf la Gavarnie-Gedré, în timp ce Masivul Central va găzdui etape pline de dealuri la Le Lioran. Etapele 11–13 includ finaluri plate în Nevers, Chalon-sur-Saône și Belfort, cu șanse pentru evadări.

Revenirea spectaculoasă la Vosges și Alpi: Etapa a 14-a aduce finalul pe vârf la Le Markstein, urmat de Plateau de Solaison, unul dintre cele mai dificile din Tur.

Etapele 16–18 includ contratimp la Evian-les-Bains, o zi de dealuri Chambery–Voiron și finalul pe vârf la Oriceres-Merlette.

Finalul clasic pe Alpe d’Huez și Montmartre: Etapele 19 și 20 vor avea finaluri pe Alpe d’Huez, marcând punctul culminant al Turului 2026.

Cursa se va încheia tradițional în Paris, cu circuitul Montmartre, revenit după succesul ediției precedente.

Etapele Turului Franței 2026

  • Etapa 1: Barcelona – Barcelona
  • Etapa 2: Tarragona – Barcelona
  • Etapa 3: Granollers – Les Angles
  • Etapa 4: Carcassonne – Foix
  • Etapa 5: Lannemezan – Pau
  • Etapa 6: Pau – Gavarnie-Gedré
  • Etapa 7: Hagetmau – Bordeaux
  • Etapa 8: Périgeux -Bergerac
  • Etapa 9: Malemort – Ussel
  • Etapa 10: Aurillac – Le Lioran
  • Etapa 11: Vichy – Nevers
  • Etapa 12: Magny-Cours Circuit (Nevers) – Chalon-sur-Saone
  • Etapa 13: Dole – Belfort
  • Etapa 14: Mulhouse – Le Markstein
  • Etapa 15: Champagnole – Plateau de Solaison
  • Etapa 16 (ITT): Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains
  • Etapa 17: Chambery – Voiron
  • Etapa 18: Voiron – Orcieres-Merlette
  • Etapa 19: Gap – Alpe d’Huez
  • Etapa 20: Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez
  • Etapa 21: Thoiry Zoo Safari – Paris (Champs-Élysées).

S-ar putea să te intereseze și:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.