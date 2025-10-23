Turul Franței 2026, traseu spectaculos: Două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris

Traseul Turului Franței 2026 a fost prezentat joi de către organizatorii celei mai importante competiții de ciclism din lume. Traseul este unul spectaculos și va avea, printre altele, două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris.

Startul ediției de anul viitor va avea loc în Barcelona, iar Pirineii vor fi în prim-plan.

În prima săptămână vom avea finaluri electrizante pe Les Angles, Foix (Mur de Péguère) și Pau, prima șansă pentru sprinteri.

Etapa 6 va avea un final pe vârf la Gavarnie-Gedré, în timp ce Masivul Central va găzdui etape pline de dealuri la Le Lioran. Etapele 11–13 includ finaluri plate în Nevers, Chalon-sur-Saône și Belfort, cu șanse pentru evadări.

Revenirea spectaculoasă la Vosges și Alpi: Etapa a 14-a aduce finalul pe vârf la Le Markstein, urmat de Plateau de Solaison, unul dintre cele mai dificile din Tur.

Etapele 16–18 includ contratimp la Evian-les-Bains, o zi de dealuri Chambery–Voiron și finalul pe vârf la Oriceres-Merlette.

Finalul clasic pe Alpe d’Huez și Montmartre: Etapele 19 și 20 vor avea finaluri pe Alpe d’Huez, marcând punctul culminant al Turului 2026.

Cursa se va încheia tradițional în Paris, cu circuitul Montmartre, revenit după succesul ediției precedente.

Etapele Turului Franței 2026

Etapa 1: Barcelona – Barcelona

Etapa 2: Tarragona – Barcelona

Etapa 3: Granollers – Les Angles

Etapa 4: Carcassonne – Foix

Etapa 5: Lannemezan – Pau

Etapa 6: Pau – Gavarnie-Gedré

Etapa 7: Hagetmau – Bordeaux

Etapa 8: Périgeux -Bergerac

Etapa 9: Malemort – Ussel

Etapa 10: Aurillac – Le Lioran

Etapa 11: Vichy – Nevers

Etapa 12: Magny-Cours Circuit (Nevers) – Chalon-sur-Saone

Etapa 13: Dole – Belfort

Etapa 14: Mulhouse – Le Markstein

Etapa 15: Champagnole – Plateau de Solaison

Etapa 16 (ITT): Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains

Etapa 17: Chambery – Voiron

Etapa 18: Voiron – Orcieres-Merlette

Etapa 19: Gap – Alpe d’Huez

Etapa 20: Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez

Etapa 21: Thoiry Zoo Safari – Paris (Champs-Élysées).

Le parcours du Tour de France a été dévoilé. #TDF2026 🔥 Le tracé partira de Barcelone comme annoncé et passera très rapidement dans les Pyrénées, avec certaines arrivées redoutables. Une 2nd semaine plus cool laissera de l’énergie pour la 3e semaine, qui s’annonce épique. 👀 pic.twitter.com/CrDSczSBAV — CyclingMag (@CyclingMag_) October 23, 2025

