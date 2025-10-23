Turul Franței 2026, traseu spectaculos: Două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris
Traseul Turului Franței 2026 a fost prezentat joi de către organizatorii celei mai importante competiții de ciclism din lume. Traseul este unul spectaculos și va avea, printre altele, două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris.
Startul ediției de anul viitor va avea loc în Barcelona, iar Pirineii vor fi în prim-plan.
În prima săptămână vom avea finaluri electrizante pe Les Angles, Foix (Mur de Péguère) și Pau, prima șansă pentru sprinteri.
Etapa 6 va avea un final pe vârf la Gavarnie-Gedré, în timp ce Masivul Central va găzdui etape pline de dealuri la Le Lioran. Etapele 11–13 includ finaluri plate în Nevers, Chalon-sur-Saône și Belfort, cu șanse pentru evadări.
Revenirea spectaculoasă la Vosges și Alpi: Etapa a 14-a aduce finalul pe vârf la Le Markstein, urmat de Plateau de Solaison, unul dintre cele mai dificile din Tur.
Etapele 16–18 includ contratimp la Evian-les-Bains, o zi de dealuri Chambery–Voiron și finalul pe vârf la Oriceres-Merlette.
Finalul clasic pe Alpe d’Huez și Montmartre: Etapele 19 și 20 vor avea finaluri pe Alpe d’Huez, marcând punctul culminant al Turului 2026.
Cursa se va încheia tradițional în Paris, cu circuitul Montmartre, revenit după succesul ediției precedente.
Etapele Turului Franței 2026
- Etapa 1: Barcelona – Barcelona
- Etapa 2: Tarragona – Barcelona
- Etapa 3: Granollers – Les Angles
- Etapa 4: Carcassonne – Foix
- Etapa 5: Lannemezan – Pau
- Etapa 6: Pau – Gavarnie-Gedré
- Etapa 7: Hagetmau – Bordeaux
- Etapa 8: Périgeux -Bergerac
- Etapa 9: Malemort – Ussel
- Etapa 10: Aurillac – Le Lioran
- Etapa 11: Vichy – Nevers
- Etapa 12: Magny-Cours Circuit (Nevers) – Chalon-sur-Saone
- Etapa 13: Dole – Belfort
- Etapa 14: Mulhouse – Le Markstein
- Etapa 15: Champagnole – Plateau de Solaison
- Etapa 16 (ITT): Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains
- Etapa 17: Chambery – Voiron
- Etapa 18: Voiron – Orcieres-Merlette
- Etapa 19: Gap – Alpe d’Huez
- Etapa 20: Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez
- Etapa 21: Thoiry Zoo Safari – Paris (Champs-Élysées).
Le parcours du Tour de France a été dévoilé. #TDF2026 🔥
Le tracé partira de Barcelone comme annoncé et passera très rapidement dans les Pyrénées, avec certaines arrivées redoutables. Une 2nd semaine plus cool laissera de l’énergie pour la 3e semaine, qui s’annonce épique. 👀 pic.twitter.com/CrDSczSBAV
— CyclingMag (@CyclingMag_) October 23, 2025
