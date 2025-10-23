Accident feroviar în judeţul Botoşani / Traficul este oprit în dreptul localităţii Albeşti

Un accident feroviar a avut loc, joi după-amiază, în judeţul Botoşani, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Potrivit sursei citate, traficul feroviar este oprit în dreptul localităţii Albeşti şi se estimează că va fi reluat în condiţii normale după ora 14.30, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că circulaţia feroviară este oprită, la această oră, pe secţia de cale ferată 608, în dreptul localităţii Albeşti, din judeţul Botoşani, din cauza unui accident feroviar.

Potrivit sursei citate, se estimează reluarea traficului feroviar în condiţii normale după ora 14.30.