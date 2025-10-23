G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Accident feroviar în judeţul Botoşani / Traficul este oprit în dreptul localităţii…

accident feroviar, trenuri, locomotive, cfr club, feroviar
sursa foto: clubferoviar.ro

Accident feroviar în judeţul Botoşani / Traficul este oprit în dreptul localităţii Albeşti

Articole23 Oct • 317 vizualizări 0 comentarii

Un accident feroviar a avut loc, joi după-amiază, în judeţul Botoşani, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Potrivit sursei citate, traficul feroviar este oprit în dreptul localităţii Albeşti şi se estimează că va fi reluat în condiţii normale după ora 14.30, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că circulaţia feroviară este oprită, la această oră, pe secţia de cale ferată 608, în dreptul  localităţii  Albeşti, din judeţul Botoşani, din cauza unui accident feroviar.

Potrivit sursei citate, se estimează reluarea traficului feroviar în condiţii normale după ora 14.30.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Traficul feroviar este în continuare oprit în judeţul Mehedinţi, în zona unde mai multe vagoane ale unui tren cu benzină au deraiat şi s-au răsturnat / Trafic rutier deviat

Articole6 Noi 2024
0 comentarii

Trafic feroviar oprit temporar pe două tronsoane din centrul și nordul țării, din cauza vremii nefavorabile / Mai mult trenuri staționează

Articole2 Iul 2024
0 comentarii

Traficul feroviar, oprit între staţiile Apaţa şi Augustin din județul Brașov, pentru remedierea unui deranjament la sistemul de alimentare cu energie

Articole1 Iul 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.