Accident feroviar în judeţul Botoşani / Traficul este oprit în dreptul localităţii Albeşti
Un accident feroviar a avut loc, joi după-amiază, în judeţul Botoşani, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Potrivit sursei citate, traficul feroviar este oprit în dreptul localităţii Albeşti şi se estimează că va fi reluat în condiţii normale după ora 14.30, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că circulaţia feroviară este oprită, la această oră, pe secţia de cale ferată 608, în dreptul localităţii Albeşti, din judeţul Botoşani, din cauza unui accident feroviar.
Potrivit sursei citate, se estimează reluarea traficului feroviar în condiţii normale după ora 14.30.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Traficul feroviar este în continuare oprit în judeţul Mehedinţi, în zona unde mai multe vagoane ale unui tren cu benzină au deraiat şi s-au răsturnat / Trafic rutier deviat
Trafic feroviar oprit temporar pe două tronsoane din centrul și nordul țării, din cauza vremii nefavorabile / Mai mult trenuri staționează
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.