Turcia semnează un pact de apărare cu Damascul în mijlocul avertizărilor către forţele kurde din nordul Siriei

Turcia şi Siria au semnat miercuri un acord de cooperare în domeniul apărării în timp ce Ankara i-a avertizat pe luptătorii kurzi susţinuţi de SUA din nordul Siriei să pună capăt activităţilor pe care le consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, informează dpa, citată de Agerpres.

Acordul prevede „antrenamente comune şi consultanţă”, s-a limitat să declare Ministerul Apărării din Turcia pe site-ul său, conţinutul exact al acordului nefiind cunoscut pentru moment.

La o conferinţă de presă alături de omologul său sirian, Asaad al-Shaibani, la Ankara, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a îndemnat miliţia kurdă YPG să „se îndepărteze ca ameninţare pentru Turcia şi regiune”.

YPG şi Forţele Democratice Siriene (SDF) controlează părţi din nordul Siriei de-a lungul frontierei cu Turcia, aminteşte dpa.

Forţele turce au vizat aceste grupuri în trecut, iar Ankara controlează de asemenea părţi ale nordului Siriei prin militanţi aliaţi.

În martie, miliţia SDF a convenit cu noua conducere siriană să se integreze complet în instituţiile de stat până la sfârşitul acestui an. Turcia consideră atât SDF cât şi YPG ramuri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formaţiune interzisă, şi le solicită să accelereze această integrare.

Damascul urmăreşte să obţină sprijinul Turciei pentru a reconstrui infrastructura deteriorată de război a Siriei, pentru a-şi întări reţeaua electrică şi pentru a limita influenţa extremiştilor din gruparea Stat Islamic.