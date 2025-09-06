Trump, despre ostaticii reţinuţi în Gaza de teroriștii Hamas: ”S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că mai mulţi ostatici reţinuţi în Fâşia Gaza ar putea fi morţi, avansând mai multe cifre diferite, şi că Statele Unite se află în „negocieri ample” cu teroriștii Hamas, notează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud. Sper că nu este adevărat, dar există peste 30 de corpuri în aceste negocieri”, a declarat preşedintele SUA la Casa Albă, în cea de-a 700-a zi a războiului dintre Israel şi organizația teroristă Hamas.

Preşedintele republican a avansat mai întâi cifra de „aproximativ 38 de morţi – tineri şi frumoşi oameni morţi”, înainte de a aduce în discuţie cifrele de 20 şi 30.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului fără precedent efectuat de Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian, 47 sunt încă reţinute în Gaza, dintre care 25 sunt decedate, potrivit armatei israeliene.

„Suntem în negocieri ample cu Hamas”, a mai afirmat Donald Trump.

„Le spunem: +Eliberaţi-i pe toţi imediat, eliberaţi-i pe toţi şi se vor întâmpla lucruri mult mai bune. Dar dacă nu îi eliberaţi pe toţi, situaţia va fi dificilă, va fi urât+”, a continuat el.

Israelul şi-a anunţat intenţia de a ocupa oraşul Gaza, pe care îl prezintă ca fiind ultimul mare bastion al teroriștilor Hamas în enclava palestiniană.

Atacul din 7 octombrie s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.

Represaliile militare israeliene au făcut cel puţin 64.300 de morţi în Gaza, majoritatea femei şi minori, conform datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza, controlat de organizația teroristă Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.