Trei femei din Călăraşi care consumaseră alcool şi apelaseră abuziv numărul de urgență 112 au fost încătuşate şi duse la Poliţie / Una dintre ele l-a lovit cu pumnii în piept pe un poliţist, fiind reţinută pentru ultraj

Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin, iar când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit agresive şi au început să-i lovească pe oamenii legii.

În primă fază, aceştia au fost obligaţi să o încătuşeze pe femeia de 50 de ani, care era cea mai agresivă. În timpul intervenţiei, tânăra de 21 de ani l-a lovit cu pumnii în piept şi l-a apucat de braţe pe unul dintre poliţişti, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În cele din urmă, femeile, care băuseră alcool, au fot duse la poliţie, iar una dintre ele a fost reţinută pentru ultraj, transmite News.ro.

Potrivit IPJ Călăraşi, în 16 august, în jurul orei 17:56, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie de 31 de ani, din municipiul Călăraşi, care a reclamat că ar fi fost agresată de concubinul său.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat trei femei, cu vârste cuprinse între 21 şi 50 de ani, aflate în stare vădită de ebrietate şi având un comportament agitat.

Apelanta a declarat că nu a fost agresată fizic de către concubin, ci a avut doar un conflict verbal spontan cu acesta.

După ce i s-a adus la cunoştinţă că urmează să fie sancţionată contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă 112, femeile au devenit agresive, atât verbal, cât şi fizic.

Din acest motiv, poliţiştii au încătuşat-o pe femeia de 50 de ani, care manifesta cel mai agresiv comportament. În timpul intervenţiei, o tânără de 21 de ani a lovit cu pumnii în piept, în repetate rânduri, un agent de poliţie şi l-a apucat de braţe, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În urma incidentului, poliţistul a suferit o escoriaţie la antebraţul drept.

Cele trei femei implicate au fost încătuşate şi conduse la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, iar faţă de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

La data de 17 august, tânăra de 21 de ani a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.