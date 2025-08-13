Transportul public, gratuit temporar în Geneva pentru combaterea poluării

Transportul public va fi gratuit temporar în Geneva, o premieră pentru Elveţia, ca parte dintr-o serie de măsuri adoptate în vederea combaterii creşterii poluării în acest oraş, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Geneva, situată în vestul Elveţiei, într-o regiune vorbitoare de limba franceză, se confruntă cu o exacerbare a poluării cu ozon – un gaz toxic care poate provoca dificultăţi respiratorii, dureri de cap şi crize de astm, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Potrivit sistemului anti-smog al oraşului, concentraţiile de ozon au depăşit pragul de siguranţă pentru sănătate de 180 micrograme pe metru cub într-un interval de 24 de ore, se spune într-un comunicat al cantonului Geneva.

Marţi, temperaturile au ajuns la 37 grade Celsius, iar guvernul a emis avertizări de caniculă pentru regiunile vestice şi sudice din Elveţia.

Temperaturile ridicate şi plafonul de nori coborât duce la acumularea ozonului poluant, iar dispersarea acestuia necesită mai mult timp, a declarat pentru Reuters Biroul de mediu al cantonului Geneva.

Drept răspuns la acest fenomen, transportul public a devenit gratuit pentru prima dată miercuri pe teritoriul cantonului, pentru a-i încuraja pe rezidenţi şi turişti să înlocuiască maşinile personale cu autobuzele, tramvaiele, trenurile şi vapoarele în scopul reducerii emisiilor generate de trafic.

”Măsurile adoptate în urma acestui protocol de urgenţă au drept obiectiv reducerea emisiilor de oxid de azot, în special prin promovarea transportului public şi limitarea circulaţiei celor mai poluatoare vehicule”, a precizat biroul de mediu.

Pasagerii nu vor avea nevoie de bilet, iar verificarea biletelor va fi suspendată până la ameliorarea poluării, au spus autorităţile într-un comunicat.

În intervalul 6 a.m. (04:00 GMT) şi 22:00, doar autovehiculele cu emisii reduse au voie să circule prin centrul oraşului.