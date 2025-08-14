Trafic cu program non-stop, începând de vineri, în Punctul de Trecere a Frontierei de la Bumbăta, între România şi Republica Moldova

Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, situat la graniţa dintre România şi Republica Moldova, va funcţiona, începând de vineri, cu program permanent, decizia fiind luată în urma acordului comun dintre guvernele celor două ţări, transmite News.ro.

Poliţia de Frontieră Română anunţă că, începând de vineri, ora 08.00, Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, situat la frontiera comună dintre România şi Republica Moldova, va funcţiona cu program permanent, 24 de ore din 24.

Decizia a fost luată în urma acordului comun dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, în scopul ”consolidării cooperării transfrontaliere şi al creşterii eficienţei în gestionarea fluxurilor de persoane şi mijloace de transport”.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, măsura vizează fluidizarea traficului la graniţa cu Republica Moldova, facilitând desfăşurarea cu operativitate a formalităţilor de frontieră pentru autoturisme şi pasageri.

Totodată, Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta va prelua şi redistribui o parte din traficul de persoane şi autovehicule care, în prezent, tranzitează Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, ducând la reducerea timpilor de aşteptare şi la îmbunătăţirea condiţiilor de tranzit transfrontalier.

Până joi, Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta a funcţionat cu program limitat, în intervalul orar 8:00-20:00.