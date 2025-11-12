Toto Wolff, lovitură financiară: Vinde acțiuni Mercedes F1, iar echipa a atins un nivel record

Echipa de Formula 1 a celor de la Mercedes este evaluată la 4,6 miliarde de lire sterline, un record, iar Toto Wolff (șeful acesteia) se află în negocieri avansate pentru a vinde o parte din acțiunile sale, transmite BBC.

Mercedes este o echipă de top în Formula 1, iar sub conducerea lui Wolff a cunoscut gloria deplină. Echipa din Brackley a fost evaluată la 4,6 miliarde de lire sterline, un record.

Ca idee, McLaren, echipă rivală care și-a schimbat nu de prea mult timp structura de proprietate – în luna septembrie, a fost evaluată la 3,5 miliarde de lire sterline.

Toto Wolff deține o treime din acțiunile Mercedes F1, iar cu această ocazie ar vinde o participație de aproximativ 5%.

În vârstă de 53 de ani, Toto va rămâne după cedarea acțiunilor în funcțiile de director al echipei și de director executiv dacă vânzarea aflată în derulare se va finaliza.

Ceilalți acționari ai echipei sunt Mercedes și gigantul chimic Ineos, care dețin fiecare o treime din companie.

„Nu vom face niciun comentariu în acest sens. Conducerea echipei va rămâne neschimbată, iar toți cei trei parteneri sunt pe deplin dedicați succesului continuu al Mercedes-Benz în Formula 1”, a explicat un purtător de cuvânt al Mercedes.

Valoarea Mercedes F1 a crescut semnificativ din momentul în care Ineos a cumpărat participația sa în schimbul sumei de 208 milioane de lire sterline în anul 2022.

Creșterea valorii echipei este bazată pe rezultate bune pe care Mercedes le-a înregistrat sub Toto Wolff și cu ajutorul lui Lewis Hamilton.

Formula 1 este, de asemenea, într-o continuă expansiune, iar la acest lucru a contribuit din plin și succesul filmului cu Brad Pitt în rolul principal și care a fost lansat vara trecută.

Filmul a avut încasări de peste 630 de milioane de lire sterline la box office, fiind cel mai de succes film sportiv.

Reamintim că Mercedes a câștigat opt campionate consecutive la constructori și șapte la piloți în perioada 2014-2021. Au fost șase succese pentru Hamilton și unul pentru Rosberg.

În prezent, Mercedes se află pe locul doi în ierarhia constructorilor, după campioana McLaren.

