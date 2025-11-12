Toto Wolff renunță la Verstappen: „Trenul pentru titlu a plecat deja”

După ce Lando Norris a câștigat cursa de la Interlagos, iar avantajul britanicului față de Piastri și Verstappen s-a mărit, Toto Wolff (șeful Mercedes) îl scoate pe Max din cursa pentru titlul mondial din Formula 1.

Toto Wolff îl scoate pe Verstappen din lupta pentru locul 1

Este recunoscut faptul că Wolff este un mare admirator al lui Verstappen, pilot pe care a dorit să-l aducă în acest sezon la Mercedes și pe care-l așteaptă la echipa de la Brackley în 2027.

Cu toate acestea, șeful Mercedes îl scoate pe Max din lupta pentru primul loc din Marele Circ.

Toto Wolff spune că doar Oscar Piastri îl mai poate încurca pe Lando Norris, dar că șansele australianului sunt totuși destul de mici cu trei etape înainte de finalul stagiunii din F1.

„Trenul acesta a plecat pentru Verstappen (n.r. face referire la titlul mondial din F1 în 2025)”, transmite Wolff pentru Motorsport Week.

„Cred că ar trebui să-i lăsăm să concureze (n.r. pe Norris și Piastri), fără să se atingă, dar avantajul pe care Lando îl are acum este foarte, foarte solid.

Dar nici el nu-și poate permite să abandoneze, pentru că atunci balanța se va înclina în cealaltă direcție.

Evident, din punctul de vedere al spectatorilor, ai vrea să vezi că în ultima cursă punctele sunt egale sau similare, dar (n.r. Norris) a fost impresionant în ultimele curse, felul în care și-a păstrat calmul și felul în care a obținut punctele”, este de părere Toto Wolff.

Omul de afaceri austriac știe cum este să ai în echipă doi piloți care se duelează pentru titlul mondial: între 2014 și 2016 Lewis Hamilton și Nico Rosberg au fost „inamici” deși împărțeau același garaj la Mercedes.

„Ca șef de echipă, trebuie doar să menții controlul și să nu permiți niciun atac din exterior.

Cred că modul în care gestionează situația (n.r. Andrea Stella) este foarte bun, lăsându-i să concureze. Nu văd o situație în care s-ar elimina reciproc”, a încheiat Wolff.

Cu trei etape înainte de final, Norris are 24 de puncte avans față de Piastri și 49 față de Verstappen.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

