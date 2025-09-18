Titus Corlăţean (PSD): AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, să fie foarte clar!

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR şi PNL, pentru că au alt electorat, de dreapta iar bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, transmite News.ro.

”Să fie un lucru foarte clar. Cu cât noi suntem mai mici, PSD-ul, cu atât AUR este mai mare. AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Ei se bat pe ce este pe acolo, pe dreapta. Nu, bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR. Să fie foarte clar”, a declarat Titus Corlăţean în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.

Potrivit senatorului, PSD are de recuperat segmente uriaşe de electorat, care nu sunt plecate definitiv.

”Au fost nemulţumiţi, au fost frustraţi, s-au dus acolo că n-au avut altă variantă. Oamenii ăia încă pot să vină şi putem să-i aducem dacă facem o schimbare profundă în PSD. Deci bătălia adevărată se va da între PSD şi AUR”, a subliniat Corlţean.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă ca PSD să treacă strategic în opoziţie şi să se lupte cu AUR pentru electoratul pierdut, Titus Corlăţean a precizat că ”asta ar însemna, dincolo de alţi paşi şi alte strategii, ca PSD-ul să-şi revină, să redevină un partid serios, puternic”.

La începutul lunii august, senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”. „Am luat decizia de a candida. Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul”, a mai spus Corlățean.

Social-democratul a afirmat atunci că el n-a susținut ideea ca PSD să intre la guvernare în actuala coaliție, mizând pe o formulă de „susținere rațională” a noului guvern. În acest context, spunea că nu înțelege de ce sunt lansate amenințări cu ieșirea de la guvernare.