G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Titus Corlăţean (PSD): AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală.…

Sursa Foto: Inquam Photos / Autor: George Călin

Titus Corlăţean (PSD): AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, să fie foarte clar!

Articole18 Sep • 53 vizualizări 4 comentarii

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR şi PNL, pentru că au alt electorat, de dreapta iar bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Să fie un lucru foarte clar. Cu cât noi suntem mai mici, PSD-ul, cu atât AUR este mai mare. AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Ei se bat pe ce este pe acolo, pe dreapta. Nu, bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR. Să fie foarte clar”, a declarat Titus Corlăţean în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.

Potrivit senatorului, PSD are de recuperat segmente uriaşe de electorat, care nu sunt plecate definitiv.

”Au fost nemulţumiţi, au fost frustraţi, s-au dus acolo că n-au avut altă variantă. Oamenii ăia încă pot să vină şi putem să-i aducem dacă facem o schimbare profundă în PSD. Deci bătălia adevărată se va da între PSD şi AUR”, a subliniat Corlţean.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă ca PSD să treacă strategic în opoziţie şi să se lupte cu AUR pentru electoratul pierdut, Titus Corlăţean a precizat că ”asta ar însemna, dincolo de alţi paşi şi alte strategii, ca PSD-ul să-şi revină, să redevină un partid serios, puternic”.

La începutul lunii august, senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”. „Am luat decizia de a candida. Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul”, a mai spus Corlățean.

Social-democratul a afirmat atunci că el n-a susținut ideea ca PSD să intre la guvernare în actuala coaliție, mizând pe o formulă de „susținere rațională” a noului guvern. În acest context, spunea că nu înțelege de ce sunt lansate amenințări cu ieșirea de la guvernare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Primarul Oradei, despre atacurile din coaliţie, la premierul Bolojan: Nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca PNL

Articole18 Sep • 182 vizualizări
0 comentarii

PSD ar fi acceptat să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala. USR va avea 13 secretari de stat, mai mulţi decât ponderea politică – SURSE

Articole17 Sep • 3.271 vizualizări
0 comentarii

Ciprian Ciucu: Premierul a informat conducerea PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse / PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol

Articole17 Sep • 415 vizualizări
2 comentarii

4 comentarii

  1. Din nou cenzura g4 e la post

  2. daca scriu corlatean sint cenzurat

  3. p0pul1st este cenzurat

  4. felicitari g4 ajungeti ca administratia trump

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.