TikTok va concedia sute de moderatori de conținut din Marea Britanie / Compania chinezească investește în utilizare AI pentru a-și extinde activitatea de moderare

TikTok intenționează să concedieze sute de angajați din Marea Britanie care moderează conținutul care apare pe platforma de socializare.

Potrivit TikTok, planul prevede mutarea activității în alte birouri din Europa, deoarece compania investește în utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a-și extinde activitatea de moderare, relatează BBC.

„Continuăm reorganizarea pe care am început-o anul trecut pentru a consolida modelul nostru global de operare pentru încredere și siguranță, care include concentrarea operațiunilor noastre într-un număr mai mic de locații la nivel global”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok pentru BBC.

Însă un purtător de cuvânt al Sindicatului Lucrătorilor din Comunicații (CWU) a afirmat că această decizie „pune lăcomia corporativă înaintea siguranței lucrătorilor și a publicului”.

„Angajații TikTok trag de mult timp semnalul de alarmă cu privire la costurile reale ale reducerii echipelor de moderatori umani în favoarea unor alternative AI dezvoltate în grabă și imature”, a declarat John Chadfield, responsabilul național pentru tehnologie al CWU.

El a adăugat că reducerile au fost anunțate „chiar în momentul în care angajații companiei sunt pe punctul de a vota recunoașterea sindicatului lor”.

TikTok a declarat însă că va „maximiza eficiența și viteza pe măsură ce dezvoltăm această funcție critică pentru companie, beneficiind de avantajele progreselor tehnologice”.

Personalul afectat lucrează în echipa Trust and Safety din Londra, precum și alte sute de angajați din același departament din diferite părți ale Asiei.

TikTok utilizează o combinație de sisteme automatizate și moderatori umani. Potrivit companiei, 85% din postările care încalcă regulile sunt eliminate de sistemele sale automatizate, inclusiv AI.

Potrivit companiei, această investiție contribuie la reducerea frecvenței cu care moderatorii umani sunt expuși la imagini tulburătoare.

Personalul afectat va putea aplica pentru alte roluri interne și va avea prioritate dacă îndeplinește cerințele minime ale postului.

„Ancheta majoră”

Măsura vine într-un moment în care Marea Britanie a sporit cerințele companiilor de a verifica conținutul care apare pe platformele lor, în special vârsta celor care îl vizualizează.

Legea privind siguranța online a intrat în vigoare în iulie, aducând cu sine amenzi potențiale de până la 10% din cifra de afaceri globală totală a unei companii pentru nerespectarea acesteia.

TikTok a introdus în acea lună noi controale parentale, care le permit părinților să blocheze anumite conturi pentru a nu mai interacționa cu copiii lor, precum și să le ofere mai multe informații despre setările de confidențialitate utilizate de adolescenții mai mari.

Dar a fost criticat și în Marea Britanie pentru că nu a făcut suficient, autoritatea britanică de supraveghere a datelor lansând în martie ceea ce a numit o „anchetă majoră” asupra companiei.

TikTok a declarat la momentul respectiv pentru BBC că sistemele sale de recomandare funcționează în conformitate cu „măsuri stricte și cuprinzătoare care protejează confidențialitatea și siguranța adolescenților”.