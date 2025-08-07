Thailanda şi Cambodgia îşi prelungesc armistiţiul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După trei zile de tratative la Kuala Lumpur, Thailanda şi Cambodgia au convenit joi să prelungească armistiţiul încheiat în 28 iulie, informează AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La sfârşitul lui iulie, cel puţin 43 de oameni au fost ucişi în mai multe confruntări la frontiera dintre cele două ţări din sud-estul Asiei, care îşi dispută mai multe temple din apropierea liniei de demarcaţie incerte stabilite de administratorii coloniali francezi ai Cambodgiei în 1907. Luptele de luna trecută, cele mai sângeroase din ultimul deceniu, au obligat peste 300.000 de locuitori de ambele părţi ale graniţei să se refugieze.

Acordul de încetare a focului negociat de premierul malaezian Anwar Ibrahim, preşedintele ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Sud-Estul Asiei), după presiuni ale preşedintelui american Donald Trump, prevedea oprirea ostilităţilor, urmată de o reuniune a comandanţilor regionali thailandezi şi cambodgieni, apoi un dialog în capitala Malaeziei.

Declaraţia comună de joi, semnată de viceministrul thailandez al apărării, Natthaphon Nakpanit, şi de ministrul cambodgian al apărării, Tea Seiha, prevede că „ambele părţi sunt de acord cu o încetare a focului privind toate tipurile de arme”, împotriva „civililor, a bunurilor private şi a obiectivelor militare”, „în toate zonele de la frontieră”, iar acordul „nu trebuie încălcat în nicio situaţie”; va continua interdicţia de deplasare a trupelor şi patrulelor de la graniţă.

În primele zile după încheierea armistiţiului, Thailanda şi Cambodgia se acuzaseră reciproc de nerespectarea înţelegerii, reaminteşte AFP.

Thailanda şi Cambodgia s-au angajat totodată că „se vor abţine de la difuzarea de informaţii incorecte, pentru a reduce tensiunile”.

S-a stabilit ca în următoarea lună să aibă loc încă o reuniune.

Tea Seiha a declarat presei că „ne aflăm aici pentru a organiza implementarea armistiţiului pentru a pune capăt vărsării de sânge şi suferinţelor soldaţilor şi civililor de ambele părţi”, iar „aceste etape pun bazele necesare pentru restabilirea încrederii reciproce şi a normalităţii între cele două ţări”.

Generalul Natthaphon a apreciat că „pentru ca discuţiile noastre de azi să ducă la rezultate concrete, ambele părţi trebuie să dea dovadă de cooperare şi sinceritate”.

Ambasadorul SUA în Malaezia, Edgard Kagan, care a asistat la reuniunea de joi în calitate de observator, a avertizat că acordul este doar o etapă pe calea către o pace durabilă. „Trebuie să fim sinceri şi să spunem că există încă un nivel foarte ridicat de tensiune (…) şi neîncredere”, a afirmat el în faţa jurnaliştilor. „Credem că va fi important pentru ambele părţi să dea dovadă de un angajament puternic la cel mai înalt nivel şi ca acest mesaj să fie transmis clar soldaţilor şi poliţiştilor de la frontieră”.