G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la…

spitalul judetean brasov
Sursa foto: Facebook

Tânăra de 19 ani moartă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov la o săptămână după ce a născut / Legiștii au stabilit că avea o infecţie bacteriană

Articole8 Aug 0 comentarii

Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul. Femeia, mamă a doi copii, a ajuns de la Maternitate la Spitalul de Urgenţă în şoc toxico-septic, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecţia bacteriană drept cauză a decesului. În prezent, se efectuează cercetări penale in rem cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă”, au declarat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, care anchetează împrejurările în care tânăra de 19 ani a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la câteva zile după ce a născut pe cale naturală, la Maternitatea Braşov.

Conform anchetatorilor, ea a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov în 29 iulie, fiind în şoc toxico-septic. Ea a murit în spital în 1 august.

Tânăra a născut al doilea copil, pe cale naturală, asistată de medic, iar după naştere nu părea să aibă probleme de sănătate. Câteva zile mai târziu, i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge, iar mâinile şi picioarele i s-au învineţit, analizele făcute în Maternitate indicând modificări grave ale sistemului de coagulare şi o saturaţie scăzută a oxigenului. Ea a fost transferată de la Maternitatea Braşov la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde nu a mai putut fi salvată. Femeia mai avea acasă un copil de un an, iar nou-născutul este sănătos.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Procurorii cer arestarea preventivă a unui tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, care a condus băut şi a provocat un accident în urma căruia un elev de liceu a murit

Articole7 Aug • 872 vizualizări
0 comentarii

A încetat din viaţă Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist / A fost decorată de Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României

Articole7 Aug • 6.947 vizualizări
0 comentarii

„Tătuc”, „comunist cu față umană”, „aparatcic”, „sărac, dar cinstit” / Agențiile internaționale de presă evocă felul în care a fost etichetat Ion Iliescu și evenimentele controversate pe care le-a orchestrat

Articole6 Aug • 735 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.