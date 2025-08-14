G4Media.ro
Sudanul, lovit de cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani / Cel puţin 40 de morţi / Boala s-a răspândit „în toate statele sudaneze”.

Cel puţin 40 de decese cauzate de holeră au fost înregistrate într-o săptămână în regiunea Darfur, din vestul Sudanului, aflat în război, a raportat joi organizaţia Medici fără Frontiere (MSF), informează Agerpres, care citează AFP.

„Pe lângă un război generalizat, sudanezii se confruntă în prezent cu cea mai gravă epidemie de holeră pe care ţara a cunoscut-o de ani de zile”, a subliniat MSF.

„Doar în regiunea Darfur, echipele MSF au tratat peste 2.300 de pacienţi şi au înregistrat 40 de decese săptămâna trecută din cauza holerei”, a adăugat organizaţia.

Această boală diareică gravă, transmisă prin apă şi alimente contaminate, poate ucide în câteva ore dacă nu este tratată.

Din iulie 2024, circa 100.000 de cazuri de holeră au fost raportate în întreaga ţară, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), boala răspândindu-se „în toate statele sudaneze”.

Ajuns în al treilea an, războiul, care a ucis zeci de mii de persoane şi a strămutat alte câteva milioane, a provocat ceea ce ONU descrie drept „cea mai gravă criză umanitară din lume”.

Într-o ţară în care luptele blochează principalele căi de acces şi paralizează logistica, livrarea ajutorului umanitar devine aproape imposibilă. Convoaiele sunt oprite, iar rezervele se epuizează.

Sezonul ploilor, care se intensifică în august, ar putea agrava criza sanitară.

