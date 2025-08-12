Statele Unite şi Iordania anunţă că sprijină eforturile de pace în provincia siriană Suwayda

Miniştrii de externe ai Siriei şi Iordaniei, împreună cu un emisar american, au convenit marţi să creeze un grup de lucru pentru a ajuta Siria să menţină un acord de încetare a focului în provincia Suwayda, afectată de recentele violenţe intercomunitare, soldate cu 1.400 de morţi, relatează AFP.

Într-un comunicat publicat după o reuniune la Amman, Iordania şi Statele Unite au anunţat că au convenit să răspundă solicitării Damascului de a crea un grup de lucru trilateral pentru „a sprijini eforturile guvernului sirian de a consolida armistiţiul” în provincia Suwayda şi de a „rezolva criza” din regiunea cu populaţie majoritar druză din sudul Siriei, transmite Agerpres.

Ei au convenit să organizeze o nouă întâlnire în următoarele săptămâni.

Ministrul sirian de externe, Assaad al-Shaibani, a discutat marţi cu omologul său iordanian, Ayman Safadi, şi cu emisarul american pentru Siria, Tom Barrack, „modalităţi de consolidare a cooperării” între cele trei ţări pentru a „acţiona pentru suveranitatea Siriei şi securitatea regională”, potrivit ministerului sirian.

Shaibani a descris întâlnirea ca fiind „constructivă şi transparentă” şi a reafirmat angajamentul autorităţilor siriene „de a stabili responsabilitatea celor care au comis acte de violenţă”. „Poporul nostru druz este o parte integrantă a Siriei”, a adăugat el pe reţeaua X.

O întâlnire anterioară a avut loc la Amman pe 19 iulie, după confruntările violente din iulie din provincia Suwayda.

Regiunea Suwayda a fost scena unor confruntări de o săptămână între druzi şi beduini sunniţi, după care luptele s-au extins odata cu intervenţia forţelor guvernamentale şi a combatanţilor tribali veniţi să dea o mâna de ajutor beduinilor.

Abuzuri masive au fost raportate de către organizaţii neguvernamentale şi martori, în special execuţii sumare ale druzilor.

Un armistiţiu a pus capăt unei săptămâni de violenţe soldate cu 1.400 de morţi, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, dar situaţia a rămas tensionată de atunci.