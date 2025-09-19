Sindicatele franceze dau guvernului un ultimatum să renunţe la măsurile de austeritate și amenință cu noi proteste

Sindicatele franceze, care au organizat joi o zi de proteste cu sute de mii de oameni în stradă, ameninţă cu noi greve şi manifestaţii dacă noul premier Sebastien Lecornu nu răspunde revendicărilor lor până cel târziu pe 24 septembrie, relatează vineri agenţia de știri EFE.

Într-un ultimatum adoptat vineri, cele opt centrale sindicale reprezentative care au organizat aceste proteste au subliniat că „mingea este acum în terenul prim-ministrului”, transmite Agerpres.

„Dacă acesta nu răspunde revendicărilor până pe 24 septembrie, organizaţiile sindicale se vor reuni pentru a decide foarte rapid o nouă zi de greve şi manifestaţii”, semnalează sindicatele într-un comunicat citit în faţa presei de un reprezentant al lor.

Joi au ieşit în stradă în toată Franţa o jumătate de milion de protestatari, potrivit poliţiei, sau un milion, potrivit sindicatelor, care cer abandonarea proiectului de buget pentru anul viitor prezentat de fostul premier Francois Bayrou. Acesta a fost nevoit să demisioneze săptămâna trecută după ce a pierdut în parlament un vot de încredere pentru acest proiect ce include un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro.

Sindicatele îi cer noului premier să renunţe la principalele măsuri de austeritate, precum îngheţarea cheltuielilor de asistenţă socială şi eliminarea a două zile de sărbători legale – această ultimă cerere fiind deja acceptată -, şi în paralel să instituie un nou impozit pe care să-l plătească persoanele înstărite, ca soluţie de reducere a deficitului bugetar.

Sebastien Lecornu a declarat că intenţionează să „continue dialogul” şi că va primi din nou sindicatele la discuţii.

Inegalităţile sociale şi planul de austeritate propus au amplificat nemulţumirea populară faţă de clasa politică şi în special faţă de preşedintele Emmanuel Macron, un politician liberal care se descrie drept centrist şi a cărui cotă de popularitate este la cel mai scăzut nivel de când a preluat puterea în 2017.

Cu un deficit bugetar prognozat pentru anul în curs la 5,4% din PIB, Franţa are nevoie de măsuri de austeritate şi guvernul demis săptămâna trecută estima că, prin planul de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, acest deficit urma să coboare anul viitor la 4,6% din PIB, pe o traiectorie care să permită în anul 2029 un deficit de 2,8% din PIB, sub pragul de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate şi Creştere al UE.