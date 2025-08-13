G4Media.ro
Sha’Carri Richardson i-a prezentat scuze publice partenerului său Christian Coleman, după altercaţia…

Sha'Carri Richardson în proba 100 metri la Jocurile Olimpice Paris 2024
Sursa foto: Captură video Olympics

Sha’Carri Richardson i-a prezentat scuze publice partenerului său Christian Coleman, după altercaţia în urma căreia a petrecut o noapte în arest

Sha’Carri Richardson, campioană mondială la 100 m şi medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, i-a prezentat marţi scuze publice partenerului său Christian Coleman, în urma altercaţiei care i-a adus americancei o noapte în arest în apropiere de Seattle, în urmă cu două săptămâni, relatează AFP, citată de News.ro.

„Îi prezint scuze lui Christian. Când a intrat în viaţa mea, mi-a oferit mai mult decât o relaţie, mi-a arătat ce înseamnă iubirea necondiţionată, mult mai mult decât în experienţele mele anterioare”, a scris ea într-o postare pe Instagram.

Richardson a fost arestată după o altercaţie cu partenerul ei într-un aeroport. Ea l-a împins violent de mai multe ori.

Cei doi sportivi, care se antrenează împreună în Florida, se îndreptau către selecţiile americane de la Eugene, unde Richardson a avut o săptămână haotică, alergând doar în seriile de 100 m şi fiind eliminată în semifinalele de 200 m. Texana este invitată la proba de 100 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie) în calitate de deţinătoare a titlului, dar nu s-a arătat încă în formă în acest sezon, după ce a revenit târziu din cauza unei accidentări.

Richardson a precizat pe reţelele de socializare că s-a pus într-o „situaţie dificilă”, că a început „o introspecţie profundă” şi că trebuie „să-şi asume responsabilitatea pentru faptele sale”.

„Vreau să folosesc această perioadă pentru a căuta ajutor pentru a arăta cine sunt cu adevărat în adâncul sufletului meu”, a adăugat ea.

La finalul selecţiilor, unde a reuşit să obţină doar un loc în ştafeta de 4 x 100 m pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo, Christian Coleman, campion mondial la 100 m în 2019, a considerat că Richardson „nu ar fi trebuit să fie arestată”. „Are lucruri la care trebuie să lucreze, desigur. Şi eu, şi voi, şi toată lumea. (…) Dar eu sunt genul de om care dă dovadă de bunătate, milă şi iubire”.

