Sfârșitul micului dejun „fără limite”? De ce bufetul ar putea să-și piardă strălucirea

Timp de decenii, micul dejun tip bufet a fost simbolul ospitalității luxoase: munți de croissante, tăvi cu ouă, platouri interminabile care promiteau abundență. Dar în 2025, exact această abundență a ajuns sub lupă, conform BBC.

Potrivit Raportului ONU privind risipa alimentară, bufetele generează de peste două ori mai multe deșeuri alimentare decât mesele servite la farfurie, contribuind la cele 1,05 miliarde de tone de mâncare aruncate anual la nivel global. Fiecare clătită neatinsă înseamnă teren, apă și energie irosite, plus emisii de metan din gropile de gunoi.

Lanțurile hoteliere încep să rescrie rețeta. Scandic și Ibis micșorează porțiile și farfuriile; Hilton Frankfurt oferă produse deja porționate; Novotel Bangkok afișează mesaje discrete: „Ia doar cât poți mânca.” Iar branduri de lux precum Six Senses sau Aman au renunțat la mesele îmbelșugate în favoarea unor mic dejunuri create de chefi, ritualuri de wellness la răsărit sau experiențe „market-to-table”.

Psihologii explică: bufetele încurajează supraalimentarea prin „efectul varietății”, cu cât sunt mai multe opțiuni, cu atât pui mai mult în farfurie, indiferent de foame. Se adaugă și „mentalitatea de vacanță” (plus dorința de a-ți scoate banii din prețul fix), iar risipa devine inevitabilă.

Între timp, călătorii se schimbă: 84% spun că sustenabilitatea contează atunci când aleg un hotel. Pentru mulți, abundența nu mai e lux, ci risipă. „A fost intenționat, nu excesiv”, povestește o turistă după un mic dejun porționat în Bangalore: fructe proaspete, ouă cu ierburi și o prăjitură mică, la final.

Pentru hotelieri, provocarea e să păstreze varietatea fără să alimenteze risipa. Unii combină bufetul redus cu meniuri la comandă, alții monitorizează atent deșeurile. Tot mai mulți experți susțin însă că bufetul, ca model, ar trebui pur și simplu înlocuit.

„Micul dejun e ultima impresie înainte de check-out, de ce să nu fie unul gândit, nu unul îngreunat de exces?”, spune Jocelyn Doyle, din cadrul Sustainable Restaurant Association.

Concluzia: bufetul nu e încă mort, dar epoca lui a apus. În locul său apare o nouă formă de răsfă, mai discretă, sustenabilă și aliniată cu ceea ce înseamnă astăzi adevăratul lux.