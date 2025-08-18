Sesizări la DNA în cazul microbuzelor de 200.000 de euro din Mureș / Deputat: ”Un microbuz ar trebui să coste 100.000 de euro”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul USR, Adrian Giurgiu, a anunțat că a pregătit o serie sesizări pe care le va depune în aceste zile la Direcția Națională Anticorupție, dar și la alte instituții ale statului, pentru a investiga achiziția microbuzelor școlare electrice cumpărate de Consiliul Județean Mureș cu bani din PNRR, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta spune că în Ghidul Solicitantului PNRR Comisia Europeană estima un cost mediu de 78.000 € / microbuz, investigațiile recente de la Cluj și Iași arată însă că microbuzele au o valoare reală de maximum 90.000 €.

În concluzie, un număr dublu de elevi ar fi putut beneficia de astfel de microbuze, spune deputatul Adrian Giurgiu: ,,În momentul în care un astfel de microbuz ar trebui să coste 100.000 de euro și el costă 200.000 de euro, e clar că ar fi putut beneficia încă o dată mai mulți copii de transport școlar cu astfel de microbuze, iar asta e pentru că cineva vrea să-și bage mâna în banii europeni. Este un lucru pentru care cineva trebuie să răspundă. De aceea am făcut astfel de sesizări, adică le-am întocmit și urmează să le depunem zilele următoare, pentru că nu este ceva normal ce putem tolera. Trebuie astfel de cazuri să le eradicăm…”.

Achiziția de microbuze pentru elevi la suprapreț nu se întâlnește doar în Mureș, iar cel mai mare preț de achiziție a fost circa 260.000 de euro, în Olt.

În jumătate din județele țării, inclusiv în Mureș, Cluj și Iași, a câștigat la licitație o anumită firmă conectată la un partid politic, mai spune deputatul Adrian Giurgiu: ,,Aici, felul în care s-a realizat licitație e clar unul părtinitor, și sunt aranjate în așa fel licitațiile în care să câștige un preferat. De obicei, este un apropiat al unor partide politice, cum s-a văzut și în acest caz, este un apropiat al PNL-ului. De ce trebuia să fie limita aceea de 6,8 metri și nu putea să fie un microbuz de 7 metri să se poată încadra și alte firme, asta ar trebui să dea ei explicații”.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că trimite Corpul de Control pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții și că, dacă se vor constata nereguli, va sesiza Parchetul European, pentru a trimite în judecată autorii infracțiunilor împotriva bugetului UE.

Până la această oră nu am reușit să obținem un punct de vedere din partea Consiliului Județean Mureș. Îîn schimb, Biroul de presă al instituției a remis un comunicat de presă în care ”a dorit să accentueze” că proiectul de achiziție a microbuzelor școlare a fost derulat cu ”respectarea strictă a legislației naționale privind achizițiile publice și a ghidurilor de finanțare aferente, elaborate și aprobate de Ministerul Educației”.

CJ Mureș mai specifică faptul că pentru dimensiunea microbuzelor a fost stipulat doar un minim obligatoriu, respectiv o lungime de cel puțin 5.800 mm, fără stabilirea unui plafon maxim, și nu a fost stabilit un interval de 5.800–6.800 mm lungime cum a propus ghidul solicitantului trimis de către Ministerul Educației.

Licitația s-a desfășurat pe 2 loturi distincte, defalcate după capacitatea de locuri pe scaune a microbuzelor electrice, se mai arată în comunicat, și anume: lotul 1 – microbuzelor electrice cu capacitate de 16+1 locuri pe scaune, lotul 2 – microbuzelor electrice cu capacitate de 8+1 locuri pe scaune. Licitația pentru lotul 2 s-a reluat după ce singura firmă care a depus oferta a fost descalificată, iar licitația s-a desfășurat ulterior doar pentru microbuzele cu 16+1 locuri.

Ambele licitații au fost câștigate de firma AVEURO INTERNATIONAL SRL care a respectat toate condițiile de participare, în timp ce ceilalți ofertanți, în total 6 firme, au fost descalificate de la ambele licitații, din cauza documentației incomplete.

În cadrul acestui proiect cu finanțare europeană, în valoare totală de peste 30 de milioane de lei fără TVA, județul Mureș a achiziționat în total un număr de 31 de microbuze electrice cu 16+1 locuri, la un preț mediu de 970.000 lei fără TVA.