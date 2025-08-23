Şeful PSD Iaşi afirmă că vizita premierului la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţi: Parcă Bolojan ar fi venit clandestin. Este şi o lipsă de respect faţă de ieşeni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că vizita premierului Ilie Bolojan la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţile judeţului, el calificând atitudinea drept o ”lipsă de respect” faţă de ieşeni, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bogdan Cojocaru a scris sâmbătă pe Facebook că Ilie Bolojan a venit pentru prima dată la Iaşi de la preluarea mandatului de premier, dar că momentul a fost ţinut ascuns de autorităţile judeţene.

”Vizita-ascunsă a premierului Ilie Bolojan la Iaşi, un eveniment în semiobscuritate. Parcă Bolojan ar fi venit clandestin. Când n-ai ce investiţii în derulare să arăţi, şi aici vorbesc despre Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce şantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook şi închizi discuţia. Un fel de „adio şi-un praz verde”. Este şi o lipsă de respect faţă de ieşeni”, a afirmat şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Potrivit acestuia, este ”de neconceput” să nu dai amănunte despre finanţarea marilor investiţii ale Iaşului.

”Ieşenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu autostrăzile A7 şi A8, cu Spitalul Regional de Urgenţă, centurile ocolitoare, Opera, Filarmonica, programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. Sau cu sala polivalentă, cu stadionul sau alte proiecte ale căror machete liberalii le-au tot vânturat în campaniile electorale. În concluzie, în turneul prin Moldova, Iaşul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”, a precizat social-democratul Bogdan Cojocaru.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat sâmbătă pe Facebook că s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi că a discutat cu acesta despre situaţia marilor proiecte ale Iaşiului.

Discuţia, la care a fost prezentă şi Luciana Antoci, prefect de Iaşi, a avut loc la sediul CJ Iaşi, înainte de vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova.

Costel Alexe a scris sâmbătă pe Facebook că a discutat cu premierul Bolojan despre autostrăzile A7 şi A8, despre centurile de ocolire de la Podu Iloaiei şi Uricani-Cicoarei, dar şi despre alte proiecte precum Spitalul Regional de Medicină Cardiovasculară şi Spitalul Integrat de Boli Respiratorii. De asemenea, cei doi au vorbit despre viitorul plaformei industriale Fortus şi despre introducerea controlului coordonat la Vama Sculeni.

Întâlnirea de la Iaşi dintre premierul României şi şefii administraţiei judeţene nu a fost anunţată public şi s-a desfăşurat în absenţa reprezentanţilor presei.