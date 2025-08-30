Șefa diplomației UE: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a afirmat sâmbătă, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-şi primească înapoi activele îngheţate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plăteşte despăgubiri, informează Reuters, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Nu ne putem imagina că, dacă ar exista o încetare a focului sau un acord de pace, aceste active vor fi date înapoi Rusiei dacă ea nu plăteşte despăgubiri”, a declarat Kallas înaintea unei reuniuni informale a miniştrilor de externe din UE, organizată de preşedinţia daneză a Consiliului UE.

Uniunea Europeană afirmă că active ruse în valoare de 210 miliarde de euro sunt îngheţate în interiorul blocului comunitar, în conformitate cu regimul de sancţiuni impus Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina şi unele state UE, printre care Polonia şi ţările baltice, au cerut Uniunii Europene să confişte activele respective şi să le valorifice în sprijinul Kievului.

Acest apel a fost însă respins de Franţa, Germania şi Belgia, care au pus sub semnul întrebării temeiul juridic pentru confiscarea activelor în cauză.