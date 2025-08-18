G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sam Altman, directorul OpenAI, recompensat cu Premiul Axel Springer: Întruchipează inovația combinată…

sam altman
Sursa Foto: X, Axel Springer

Sam Altman, directorul OpenAI, recompensat cu Premiul Axel Springer: Întruchipează inovația combinată cu reflecția

Articole18 Aug 0 comentarii

Sam Altman, directorul OpenAI, va primi Premiul Axel Springer în semn de recunoaştere a „contribuţiei sale la transformarea digitală şi a convingerii sale că tehnologia trebuie să servească oamenilor, şi nu invers”, a anunţat luni grupul media Axel Springer, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la data de 24 septembrie, la Berlin.

„Sam Altman întruchipează inovaţia combinată cu reflecţia”, a declarat Mathias Döpfner, directorul executiv al Axel Springer, citat într-un comunicat.

„Activitatea sa la OpenAI a schimbat fundamental modul în care percepem tehnologia şi potenţialul acesteia de a spori capacităţile umane. Suntem încântaţi să-l onorăm cu premiul Axel Springer”, a adăugat Döpfner.

Axel Springer este o importantă companie media germană care are în portofoliu ziare, printre care Bild, şi publicaţii digitale, precum Politico.

Premiul Axel Springer este o distincţie non-monetară ce recompensează antreprenorii care au transformat pieţele. Altman este al nouălea laureat. Printre laureaţii anteriori se numără Mark
Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk şi inventatorul World Wide Web, Tim Berners-Lee.

De la lansarea programului ChatGPT al OpenAI, la sfârşitul anului 2022, interesul pentru inteligenţa artificială (AI) a crescut. Potrivit OpenAI, ChatGPT are în prezent aproape 700 de
milioane de utilizatori săptămânali.

În cursa pentru AI sunt implicate şi alte companii precum Anthropic, xAI a lui Musk şi giganţii tehnologici Google şi Meta.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.