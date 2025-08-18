Sam Altman, directorul OpenAI, recompensat cu Premiul Axel Springer: Întruchipează inovația combinată cu reflecția

Sam Altman, directorul OpenAI, va primi Premiul Axel Springer în semn de recunoaştere a „contribuţiei sale la transformarea digitală şi a convingerii sale că tehnologia trebuie să servească oamenilor, şi nu invers”, a anunţat luni grupul media Axel Springer, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la data de 24 septembrie, la Berlin.

„Sam Altman întruchipează inovaţia combinată cu reflecţia”, a declarat Mathias Döpfner, directorul executiv al Axel Springer, citat într-un comunicat.

„Activitatea sa la OpenAI a schimbat fundamental modul în care percepem tehnologia şi potenţialul acesteia de a spori capacităţile umane. Suntem încântaţi să-l onorăm cu premiul Axel Springer”, a adăugat Döpfner.

Axel Springer este o importantă companie media germană care are în portofoliu ziare, printre care Bild, şi publicaţii digitale, precum Politico.

Premiul Axel Springer este o distincţie non-monetară ce recompensează antreprenorii care au transformat pieţele. Altman este al nouălea laureat. Printre laureaţii anteriori se numără Mark

Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk şi inventatorul World Wide Web, Tim Berners-Lee.

De la lansarea programului ChatGPT al OpenAI, la sfârşitul anului 2022, interesul pentru inteligenţa artificială (AI) a crescut. Potrivit OpenAI, ChatGPT are în prezent aproape 700 de

milioane de utilizatori săptămânali.

În cursa pentru AI sunt implicate şi alte companii precum Anthropic, xAI a lui Musk şi giganţii tehnologici Google şi Meta.