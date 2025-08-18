G4Media.ro
România este printre ţările UE cu cele mai puternice creşteri la înfiinţarea…

laptop pe un birou
Sursa foto: Freepik/drobotdean

România este printre ţările UE cu cele mai puternice creşteri la înfiinţarea de noi firme, în trimestrul al doilea, potrivit datelor Eurostat

Numărul de firme noi înfiinţate în Uniunea Europeană a crescut cu 4,6% în trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru, iar creşterea înregistrată în România este cu mult peste media din UE, arată datele publicate luni de Eurostat, transmite Agerpres.

Conform acestor date, de la un trimestrul la altul, în rândul ţărilor membre UE, cele mai mari creşteri la înfiinţarea de noi firme au fost înregistrate în Ţările de Jos (57,7%), Spania (27,6%) şi România (19%). La polul opus, cele mai mari scăderi la înfiinţarea de noi firme au fost înregistrate în Danemarca (minus 18,2%), Cipru (minus 8,4%) şi Germania (minus 6,2%).

În al doilea trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul anterior, numărul de noi firme înfiinţate a crescut în toate sectoarele economiei, cu excepţia industriei, unde nu a existat nicio modificare. Cea mai mare creştere a fost înregistrat în sectorul transport (13,1%), informatică şi comunicaţii (8,2%) şi servicii financiare (5,2%).

În paralel, numărul insolvenţelor a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al acestui an comparativ cu primul trimestru. În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri ale insolvenţelor au fost înregistrate în Letonia (70,7%), Cipru (66,8%), Slovacia (20,1%) şi România (17,7%). Cele mai importante scăderi ale insolvenţelor au fost înregistrate în Estonia (minus 28,7%), Spania (minus 8,3%) şi Suedia (minus 8,1%).

La nivelul UE, numărul insolvenţelor a crescut în patru sectoare ale economiei, în timp ce în alte patru sectoare a scăzut. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în sectoarele informatică şi comunicaţii (13,6%) şi construcţii (8,1%), în timp ce scăderi importante ale insolvenţelor au fost înregistrate în sectoarele servicii de cazare şi alimentaţie publică (minus 7,5%) şi comerţ (minus 3,7%).

