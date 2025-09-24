Reacția Kremlinului după ce Trump a catalogat țara drept un ”tigru de hârtie”: ”Rusia e stabilă” / Peskov: Apropierea lui Trump de Moscova dă rezultate aproape zero

Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este ”satbilă” şi că nu are o ”alternativă” la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump a comparat marţi această ţară cu un ”tigru de hârtie”, reatează AFP, transmite News.ro.

”Rusia îşi păstrează stabilitatea economică”, declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Însă ”Rusia se confruntă cu tensiuni şi probleme în diverse sectoare ale economiei”, recunoaşte el.

Kremlinul anunţă totodată că nu are altă opţiune decât să continue conflictul armat pe care l-a declanţat în februarie 2022 prin atacul la scară mare al Ucrainei.

”Ne continuăm operaţiunea militară specială pentru a ne asigura interesele şi a ne atinge obectivele pe care (…) preşedintele ţării noastre le-a stabilit încă de la început. Şi acţionăm astfel pentru prezentul şi viitorul ţării noastre, pentru numeroasele generaţii viitoare. Nu avem, deci, altă alternativă”, declară Dmitri Peskov.

Kremlinul estimează miercuri că apropierea între Moscova şi Statele Unite, iniţiată de către Donald Trump, ”dă rezultate aproape zero”.

”În relaţiile noastre (ruso-americane), o pistă vizează eliminarea factorilor de iritaţie (…). Însă această pistă înaintează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, declară Dmitri Peskov.