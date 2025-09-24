G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Reacția Kremlinului după ce Trump a catalogat țara drept un ”tigru de…

vladimir putin, presedinte rus, rusia moscova, kremlin, razboi ucraina
Sursa foto: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Reacția Kremlinului după ce Trump a catalogat țara drept un ”tigru de hârtie”: ”Rusia e stabilă” / Peskov: Apropierea lui Trump de Moscova dă rezultate aproape zero

Articole24 Sep • 280 vizualizări 1 comentariu

Kremlinul dă asigurări miercuri că Rusia este ”satbilă” şi că nu are o ”alternativă” la continuarea Războiului din Ucraina, după ce preşedintele american Donald Trump a comparat marţi această ţară cu un ”tigru de hârtie”, reatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Rusia îşi păstrează stabilitatea economică”, declară într-un interviu acordat postului de radio RBC un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Însă ”Rusia se confruntă cu tensiuni şi probleme în diverse sectoare ale economiei”, recunoaşte el.

Kremlinul anunţă totodată că nu are altă opţiune decât să continue conflictul armat pe care l-a declanţat în februarie 2022 prin atacul la scară mare al Ucrainei.

”Ne continuăm operaţiunea militară specială pentru a ne asigura interesele şi a ne atinge obectivele pe care (…) preşedintele ţării noastre le-a stabilit încă de la început. Şi acţionăm astfel pentru prezentul şi viitorul ţării noastre, pentru numeroasele generaţii viitoare. Nu avem, deci, altă alternativă”, declară Dmitri Peskov.

Kremlinul estimează miercuri că apropierea între Moscova şi Statele Unite, iniţiată de către Donald Trump, ”dă rezultate aproape zero”.

”În relaţiile noastre (ruso-americane), o pistă vizează eliminarea factorilor de iritaţie (…). Însă această pistă înaintează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, declară Dmitri Peskov.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O sculptură satirică care îi reprezintă pe Donald Trump şi pe Jeffrey Epstein ţinându-se de mână, expusă în centrul oraşului Washington

Articole24 Sep • 310 vizualizări
0 comentarii

Zeci de picioare umane, importate din SUA pentru cercetări ştiinţifice, sunt blocate de un an pe aeroportul din Santiago de Chile / Cazul a ajuns la Curtea Supremă

Articole24 Sep • 203 vizualizări
0 comentarii

Europarlamentarul Eugen Tomac: Rusia duce una dintre cele mai dure și sofisticate bătălii împotriva Republicii Moldova / Ambiția Rusiei este evidentă: vrea o Republică Moldova pe care să o controleze în planurile sale politice și militare de refacere a URSS

Articole24 Sep • 65 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Lasa ca ii trimite Putin o poza de pe „insula iubirii” a lui Epstein,si imediat Trump schimba abordare cu 180 de grade.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.