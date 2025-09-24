Vlad Voiculescu (USR) acuză PSD de ”terorism politic” pentru blocarea alegerilor la București

Europarlamentarul Vlad Voiculescu, președinte USR București, a acuzat miercuri PSD că ar bloca alegerile pentru Primăria Capitalei, unde partidul său îl propune candidat pe Cătălin Drulă.

Voiculescu a calificat drept ”terorism politic” presupusul comportament al PSD.

”Alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid. Alegerile se fac atunci când spune legea. Iar legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziția a devenit vacantă. Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din București de a-și alege primarul. Sau hai să spun mai pe șleau: ce face PSD se numește „terorism politic”. Nu poți ține ostatice comunități întregi și să le încalci drepturile prevăzute de lege și Constituție. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă țara în aer. Așa ceva nu este doar imoral, ci și ilegal”, a spus Voiculescu într-o postare pe rețelele sociale.

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu e de acord ca PNL și USR să aibă candidat comun la primăria București, fără să spună însă că nu vrea ca alegerile să fie organizate în această toamnă.

Grindeanu a mai spus că o astfel de decizie ar putea duce la ruperea coaliției.

Postul de primar al Capitalei este vacant după ce Nicușor Dan a devenit președintele României.

Stelian Bujduveanu (PNL) este primar interimar din luna mai.