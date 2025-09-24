Europarlamentarul Eugen Tomac: Rusia duce una dintre cele mai dure și sofisticate bătălii împotriva Republicii Moldova / Ambiția Rusiei este evidentă: vrea o Republică Moldova pe care să o controleze în planurile sale politice și militare de refacere a URSS

Deputatul european Eugen Tomac susține că pentru Moscova alegerile din 28 septembrie sunt cu o miză fără precedent, pentru că încearcă să controleze din nou Republica Moldova prin aducerea la putere a unor politicieni care să îi slujează interesele.

„Rusia duce în aceste zile una dintre cele mai dure și sofisticate bătălii împotriva R. Moldova.

Pentru Moscova, alegerile din 28 septembrie sunt cu o miză fără precedent.

Ambiția Rusiei este evidentă: vrea o R. Moldova pe care să o controleze în planurile sale politice și militare de refacere a URSS.

În fața acestei amenințări uriașe, nu există decât o singură soluție: UNITATE!

Dincolo de nemulțumirile firești pe care oamenii le au față de actorii politici, în acest ceas trebuie să primeze rațiunea, ghidată de apărarea interesului național.

De aceea, salut decizia deloc ușoară pentru oameni cu multă experiență de viață și dezamăgiri justificate de a face ce trebuie într-un moment dificil, care trebuie tratat cu maturitate.

Retragerea BUN din competiția politică de la Chișinău este o decizie corectă, pentru că duminică fiecare vot contează.

Cauza națională se apără inteligent, nu prin lozinci și sloganuri lipsite de credibilitate.

Interesul României și al Uniunii Europene este același: să avem la Chișinău un Parlament capabil să se opună planurilor Kremlinului.

Știu că nu e simplu, știu că nu este ușor, dar cel mai înțelept lucru pe care îl pot face românii din R. Moldova duminică este să fie uniți și să apere fiecare vot”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.