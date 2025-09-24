Zeci de picioare umane, importate din SUA pentru cercetări ştiinţifice, sunt blocate de un an pe aeroportul din Santiago de Chile / Cazul a ajuns la Curtea Supremă

Aproximativ 30 de picioare umane, importate din Statele Unite pentru cercetări ştiinţifice, sunt blocate pe aeroportul din Santiago de Chile de un an, au anunţat marţi autorităţile sanitare chiliene, citate miercuri de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

Importul neobişnuit a fost efectuat în septembrie 2024 de către Centrul de Formare Medicală Chirurgicală (CEMQ) pentru specializarea profesioniştilor din domeniul sanitar.

Cu toate acestea, transportul nu a fost autorizat să părăsească aeroportul internaţional din capitala chiliană, a declarat subsecretarul pentru Sănătate Publică într-un mesaj pentru AFP, confirmând o informaţie publicată de ziarul El Mercurio.

„Reglementările actuale nu prevăd” importul de prelevări de cadavre, deoarece „cadavrele destinate educaţiei şi cercetării trebuie să provină din donaţii făcute în Chile”, se arată în mesaj.

În urma refuzului autorităţilor sanitare, centrul privat a intentat acţiuni în justiţie, iar cazul se află în prezent la Curtea Supremă, care ar urma să emită o decizie până la sfârşitul acestui an.

În plângerea sa, pe care AFP a reuşit s-o consulte, CEMQ nu specifică dacă rămăşiţele umane au fost cumpărate sau donate.

Facultăţile de medicină din Chile folosesc cadavre nerevendicate, de la morgi sau spitale. De asemenea, primesc donaţii de cadavre pentru scopuri ştiinţifice, însă acestea rămân rare.

Conform unui studiu din 2019, realizat de Universitatea Australă din Chile, majoritatea instituţiilor de învăţământ superior din ţară se confruntă cu dificultăţi în obţinerea de materiale pentru laboratoarele lor de anatomie. Situaţia este cauzată, potrivit studiului, de „numărul redus de donaţii” şi de înmulţirea facultăţilor de medicină în ultimele decenii.