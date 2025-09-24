O sculptură satirică care îi reprezintă pe Donald Trump şi pe Jeffrey Epstein ţinându-se de mână, expusă în centrul oraşului Washington

O statuie care îi înfăţişează pe preşedintele american Donald Trump şi pe finanţatorul Jeffrey Epstein ţinându-se de mână a apărut marţi în parcul National Mall din Washington, în faţa Capitoliului, transmite miercuri agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Lucrarea, intitulată „Best Friends Forever” („Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”), a fost instalată de un grup de artişti anonimi şi va rămâne în acel loc până duminică, în baza unui permis acordat de Serviciul Parcurilor Naţionale.

Sculptura, realizată din spumă şi răşină pictată pentru a imita bronzul, include plăci cu inscripţii ironice care fac aluzie la presupusa apropiere dintre Trump şi Epstein. Una dintre ele, care menţionează „legătura durabilă” dintre cei doi, a generat controverse imediate pe reţelele sociale şi în rândul vizitatorilor.

Casa Albă a reacţionat rapid la această instalaţie, descriind-o drept o „provocare politică”, amintind că Donald Trump „l-a exclus pe Epstein din clubul său cu ani în urmă pentru că era un ‘ciudat'” şi negând orice relaţie apropiată a acestuia cu finanţatorul.

Preşedintele a insistat că s-a distanţat de Epstein cu mult înaintea proceselor care îl vizau pe acesta.

Jeffrey Epstein, acuzat de exploatare sexuală a minorilor şi de trafic de persoane, a fost arestat în 2019 şi a murit într-o închisoare federală în circumstanţe care au stârnit controverse. Legăturile sale cu anumite personalităţi, inclusiv Donald Trump, Bill Clinton şi prinţul Andrew al Angliei, au făcut obiectul unei intense analize publice şi politice în Statele Unite.