Președintele USR: Discuţia despre reforma în administraţia locală s-a transformat, din păcate, în ultimele săptămâni, într-un mic târg despre dacă dăm afară 10-15%

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că discuţia despre reforma administrativă s-a transformat ”într-un mic târg” şi că USR propune crearea unei comisii care să lucreze la o reformă reală administrativă în care să se discute şi despre comasarea unor comune mici, dar şi despre gestionarea zonelor metropolitane, transmite News.ro.

”Aş vrea scurt să spun ceva despre discuţia despre reforma în administraţie locală, care s-a transformat, din păcate, în ultimele săptămâni, într-un mic târg despre, nu ştiu, dacă dăm afară 10-15% şi aşa mai departe. Şi este o discuţie la care participăm cu mare deschidere. Suntem deschişi pentru mai multe variante care reduc din povara de personal asupra bugetelor locale”, a declarat Dominic Fritz, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Liderul USR a spus că sunt comune mici care nu pot să îşi acopere propriile cheltuieli.

”În acelaşi timp, este evident, cât timp avem în România comune cu 40.000 de locuitori şi municipii cu 10.000 de locuitori, cât timp avem UAT-uri care au câteva sute de locuitori, nu au venituri proprii din care pot să-şi plătească personalul, cât timp cheltuim peste 8 miliarde de lei anual din bugetul de stat pentru a subvenţiona aceste primării mici care nu pot să-şi acopere propriile cheltuieli prin venituri proprii, atâta timp este evident că avem nevoie, în sfârşit, de o mare reformă administrativ-teritorială în România”, a spus Fritz.

USR propune constituirea unei comisii de experţi care să discute această reformă administrativă.

”Noi, USR, de mai mult timp, dar şi acum propunem să se creeze o comisie interdisciplinară cu experţi, cu parlamentari, cu primari care să lucreze la o reală reformă administrativă şi da, bineînţeles că acolo intră şi întrebarea comasării unor comune mai mici care să-şi împărtăşească din sarcini administrative. Şi da, acolo trebuie să vorbim şi despre felul în care putem să gestionăm mai bine zonele metropolitane. Aici, la Timişoara, la fel ca în alte municipii mari, avem exemple foarte clare cum nu mai este funcţional să avem 5-6 primării, deşi toată lumea trăieşte într-un singur ecosistem social, economic şi cultural ”, a adăugat Fritz.

Reforma administraţiei locale, care ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului, a fost amânată, după ce partidele din coaliţie nu au ajuns la consens.

Dacă reforma se face cum a propus premierul Ilie Bolojan, PSD ameninţă cu căderea Guvernului.