Premierul Bolojan: Nu ne putem închide cu un deficit sub 8% din PIB în acest an, cu toate măsurile pe care le-am luat

Prezent marți seara în emisiune la Antena 3, premierul Ilie Bolojan a fot chestionat dacă e adevărat că deficitul bugetar real e de 10-11% din PIB. „Nu e în această situație, dar e adevărat că între datele primite erau multe cheltuieli neprinse în buget. Deficitul e mult mai mare decât cel anunțat la începutul și la jumătatea anului”, a răspuns Bolojan. Acesta a adăugat că în ciuda măsurilor aplicate, anul 2025 nu va putea fi înschis „cu un deficit sub 8% din PIB”.

Bolojan a mai spus că în momentul în care și-a preluat mandatul, deficitul real era peste 9%.

”Nu ne putem închide anul acesta sub opt la sută cu toate măsurile pe care le-am luat. Aceste măsuri au fost luate în al doilea semestru şi au efect pe ultimele patru luni ale anului 2025, iar o parte se aplică de la începutul anului viitor. Pe de altă parrte avem nişte contracte de investiţii în lucru pe care nu le putem opri”, a spus Bolojan.