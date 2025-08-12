Piața “16 Februarie”din Sectorul 1 intră în modernizare, după ce va fi eliberată de firma care a concesionat-o în urmă cu peste 25 de ani, iar construcțiile ilegale vor fi desființate

Piața Agroalimentară ‘16 Februarie’ va intra în proces de modernizare după preluarea juridică de la firma care a concesionat-o în urmă cu 25 de ani, odată cu finalizarea procedurilor legale și demolarea construcțiilor ilegale din jur, anunță Primăria Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 afirmă că a notificat, pe 24 iulie 2025, firma Teomod Style Trading SRL – administrată de Nicolae Cristescu – să elibereze spațiul ocupat fără drept, după ce instanța a respins cererea societății de prelungire a contractului. Termenul legal de 30 de zile pentru evacuare este încă în desfășurare, iar autoritățile spun că orice acțiune înainte de expirarea acestuia ar fi nelegală și ar expune Primăria unor litigii costisitoare.

“După expirarea termenului de 30 de zile acordat prin notificare, Primăria Sectorului 1 va întreprinde demersurile legale în vederea preluării în administrare a Pieței 16 Februarie. La această oră ne aflăm încă în interiorul termenului legal acordat prin notificarea de evacuare, iar orice acțiune înainte de acest termen ar fi nelegală și ar expune Primăria unor litigii costisitoare. ”, se arată în comunicatul Primăriei, care menționează și obținerea dispozițiilor necesare de la Primăria Generală pentru demolarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public.

Contractul legat de Piața „16 Februarie” a expirat în mandatul primarului USR Clotilde Armand. USR Sector 1 acuza, marți, actuala administrație, înainte de încheierea procedurilor juridice, că îl protejează pe Nicolae Cristescu, trimis în judecată într-un dosar DIICOT, și că întârzie nejustificat evacuarea pieței. Potrivit USR, contractul cu firma acestuia a expirat în 2024, iar comercianții onești sunt nevoiți să lucreze în condiții improprii, inclusiv într-un cort ridicat fără autorizație. „Blocajul privind Piața 16 Februarie își are originea în perioada mandatului fostului primar, când evacuarea nu a fost demarată, iar administrația de atunci nu a soluționat în timp util situația contractuală. Astfel, din luna iulie 2024 s-a aflat pe rolul instanței cererea societății Teomod Style Trading SRL pentru prelungirea contractului, cerere depusă la Primărie la data de 27 mai 2024.”, a replicat Primăria Sectorului 1.

Piața “16 Februarie” a fost concesionată în 1999, pe 25 de ani. Procesul a fost încheiat la 29 mai 2025, când instanța a respins, prin sentința civilă nr. 5711, cererea societății Teomod Style Trading SRL de prelungire a contractului. Aceasta înseamnă 12 luni de întârziere în demersul de recuperare a pieței.

După primirea motivării sentinței judecătorești (11 iunie 2025), Primăria Sectorului 1 a pus-o în executare și a notificat la data de 24 iulie 2025 societatea Teomod Style Trading SRL, solicitând eliberarea spațiului ocupat, fără drept, în termenul impus de lege, adică 30 de zile de la data primirii acesteia. Această notificare a fost înregistrată și la Biroul Executorului Judecătoresc Dobra & Căliman cu numărul 11119/25.07.2025.