Partidul Alianţa pentru Unitatea Românilor din Republica Moldova, înregistrat oficial în cursa electorală la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a aprobat în cadrul şedinţei de joi înregistrarea listei de 58 de candidaţi din partea partidului politic Alianţa pentru Unitatea Românilor pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, informează instituţia într-un comunicat pe site-ul său, transmite Agerpres.

Cu acelaşi prilej, a fost înregistrată şi lista de 52 de candidaţi la funcţia de deputat în parlamentul Republicii Moldova din partea partidului politic Liga Oraşelor şi Comunelor.

De asemenea, au fost aprobate simbolurile electorale ale formaţiunilor, confirmaţi reprezentanţii în Comisia Electorală Centrală şi trezorierii, mai precizează CEC pe site-ul său.

În acelaşi timp, CEC anunţă că a luat act de decizia Curţii de Apel din 19 august prin care a fost admisă cererea Ministerului Justiţiei privind limitarea activităţii a patru formaţiuni politice, între care şi partidul politic „Renaştere”.

CEC a respins astfel cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „Renaştere”, mai precizează instituţia.

Partidul AUR din Republica Moldova a anunţat la rândul său, într-un comunicat de presă, înregistrarea oficială a formaţiunii în cursa pentru Parlament.

„Astăzi am făcut un pas important pentru viitorul Republicii Moldova. Intrăm în campania electorală cu o echipă curată, de oameni care nu au ce

ascunde şi care ştiu ce înseamnă să munceşti pentru cetăţeni, nu pentru interese obscure. Nu promitem minuni, ci soluţii reale: salarii şi pensii decente, spitale şi şcoli funcţionale, şi mai ales o perspectivă europeană sigură şi rapidă prin reunirea cu România”, a declarat liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, citat în comunicat.