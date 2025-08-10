Ocuparea militară totală sau parțială a zonei Gaza: consecințe politice și economice pentru Israel

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Decizia cabinetului condus de premierul Benjamin Netanyahu de a aproba ocuparea militară a Gaza City, principalul oraș al enclavei palestiniene din sudul Israelului a provocat reacții contrare în societatea israeliană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deputatul Zvi Sukkot (Partidul Sionist Religios, extrema dreaptă), unul dintre cei mai extremiști politicieni din Israel, s-a declarat nemulțumit de acest obiectiv limitat, argumentând că este necesară ocuparea întregii fâșii.

„Dacă ne întoarcem la 6 octombrie 2023 și decidem să renunțăm la obiectivele războiului, aceasta reprezintă un pericol existențial pentru statul Israel. Dacă aceasta este situația, în umila mea opinie, trebuie să mergem la alegeri”, a scris Sukkot într-o postare pe X.

Deputatul extremist de dreapta Sukkot, cunoscut pentru declarațiile sale rasiste și provocatoare la adresa palestinienilor, s-a făcut ecou liderului său de partid, ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, care declarase cu o zi înainte că a pierdut încrederea în premierul Netanyahu că acesta are voința și este capabil să obțină o victorie în Gaza.

Canalul public de televiziune Kan a relatat că Smotrich a amenințat în ședința de joi a cabinetului de securitate să doboare guvernul și să provoace alegeri parlamentare anticipate. Partidul Sionist Religios are doar șapte deputați din totalul de 120 în Knesset, dar guvernul Netanyahu are acum doar 60 de deputați în urma retragerii partidului religios ultra-ortodox așkenaz Unitatea Torei (7 deputați), în semn de protest față de legea încorporării studenților la seminare religioase.

Pe de altă parte, rudele ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza din 7 octombrie 2023 au criticat decizia cabinetului de ocupare a Gaza City. Mama unui ostatic și lideră a mișcării de protest din Israel pentru eliberarea ostaticilor, Einav Zangauker, a etichetat cabinetul de securitate al Israelului drept „un cabinet al morții”, în cadrul demonstrației de sâmbătă de la Tel Aviv.

„Este a 673-a zi în care 49 de ostatici bărbați și o femeie sunt încă ținuți în iadul din Gaza. Joia trecută, cabinetul a pecetluit soarta ostaticilor – cei vii vor fi uciși, iar cei morți vor dispărea pentru totdeauna”, a declarat ea citată de Jerusalem Post.

Un alt argument împotriva ocupării militare a întregii Fâșii Gaza îl reprezintă costul financiar ruinător, potrivit site-ului Ynet News, care, citind surse ale ministerului de finanțe, estima costul suplimentar între 32 și 48 de miliarde de dolari anual, ceea ce ar împinge deficitul bugetar la 6 – 7% din Produsul Intern Brut.

„Agențiile de rating de credit, care au emis deja o perspectivă negativă pentru Israel, ar putea în curând să retrogradeze ratingul Israelului la nivelurile înregistrate în țările mai puțin dezvoltate”, a declarat oficialul citat de Ynet News.

Iar aceste evoluții au loc în momentul în care bugetul de stat pe 2026 nu a fost aprobat, cu un Knesset profund divizat politic, sporind riscul de a nu respecta termenul limită de aprobare prevăzut de lege, 31 decembrie. Fără acesta, Israelul ar începe noul an funcționând cu un buget provizoriu, limitând cheltuielile guvernamentale și provocând potențial perturbări economice grave.