O companie norvegiană de croaziere va opera cea mai lungă cursă neutră din punct de vedere climatic din lume

Havila Voyages este cea mai recentă companie de croaziere care lucrează la o industrie de croaziere mai durabilă, pe măsură ce cererile pentru croaziere mai ecologice cresc la nivel mondial, scrie Euronews.

Compania norvegiană de croaziere Havila Voyages a dezvăluit planurile de a lansa ceea ce ar putea deveni cea mai lungă croazieră neutră din punct de vedere climatic din lume, încă din această toamnă.

Călătoria propusă, cu o durată de 12 zile, va urma ruta de coastă de la Bergen la Kirkenes și înapoi, acoperind o distanță de 9.260 de kilometri.

Croaziera neutră din punct de vedere climatic face parte dintr-o colaborare între Havila Voyages și furnizorul de tehnologie marină HAV Group. Obiectivul este de a ajunge, în cele din urmă, la zero emisii.

„În acest moment, suntem în faza de planificare pentru a testa o călătorie completă pe ruta de coastă în această toamnă, folosind biogaz în combinație cu bateriile noastre mari”, a declarat Bent Martini, CEO al Havila Voyages, la conferința politică anuală Arendalsuka din Norvegia, săptămâna trecută.

„Suntem în dialog cu furnizorii pentru a asigura volume suficiente pentru a putea umple rezervoarele 100% cu biogaz și credem că vom reuși.”

Dacă aceste planuri vor avea succes, nava de croazieră în cauză ar putea naviga pe întreaga rută de coastă de la Bergen la Kirkenes și înapoi.

Havila Voyages afirmă că navele sale pot naviga deja fără emisii timp de patru ore folosind baterii. Testul viitor va utiliza o combinație de biogaz – un combustibil regenerabil derivat din deșeuri organice – și baterii de stocare pentru a atinge neutralitatea climatică pe întreaga rută.

Neutralitatea climatică înseamnă compensarea sau echilibrarea emisiilor totale de gaze cu efect de seră ale călătoriei, în timp ce fără emisii ar însemna că nu există deloc emisii din călătorie.

Compania își propune ca până în 2030 să realizeze fără emisii întregul itinerariu Bergen–Kirkenes–Bergen, cu o durată de 12 zile.

Inițiativa Havila Voyages vine pe fondul intensificării presiunii asupra industriei croazierelor pentru decarbonizare. Navele de croazieră se numără printre mijloacele de transport cu cele mai mari emisii, cu emisii pe pasager-kilometru care depășesc avioanele, feriboturile și trenurile.

Conform inventarului global al emisiilor din transportul maritim al Consiliului Internațional pentru Transporturi Curate, cele mai mari și cu cea mai mare cantitate eficiente nave de croazieră din lume au emis aproximativ 250 de grame de dioxid de carbon pe pasager-kilometru în 2022.

Un zbor pe distanțe lungi emite aproximativ 80 de grame de dioxid de carbon pe pasager-kilometru, un serviciu feroviar național 41 de grame, iar feriboturile aproximativ 19 grame.

Acest lucru a dus la apariția unor cereri din partea guvernelor, pasagerilor și grupurilor de lobby pentru ca navele de croazieră să dezvolte soluții mai ecologice. Ca răspuns, companiile de croazieră dezvoltă noi tehnologii în încercarea de a-și îmbunătăți activitatea.

Firma norvegiană Hurtigruten dezvoltă o navă de croazieră cu emisii zero, care urmează să fie lansată în 2030 și care va utiliza un pachet de baterii de 60 de megawați.

În mod similar, Viking construiește în prezent primul vas de croazieră din lume alimentat cu hidrogen, numit Viking Libra, în parteneriat cu șantierul naval italian Fincantieri, care va fi livrat la sfârșitul anului viitor.

Martini a solicitat autorităților norvegiene să adopte reglementări de mediu mai stricte pentru a accelera tranziția ecologică pe ruta Bergen–Kirkenes–Bergen.

„Dacă autoritățile norvegiene sunt serioase în ceea ce privește ambițiile lor de mediu, navele de pe ruta de coastă pot fi un far pentru tranziția ecologică în transportul maritim și pot crea sinergii pentru alte părți ale industriei”, a spus el.

„Tehnologia există, iar oportunitățile sunt acolo. Este vorba despre dorința de a face investițiile necesare. Cu cerințe stricte de mediu din partea autorităților, cei care doresc să opereze ruta de coastă vor fi obligați să se conformeze.”