Ministrul Investiţiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze şcolare, finanţate prin PNRR / Va fi sesizat Parchetul European condus de la Laura Codruţa Kovesi, dacă e cazul

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum au fost realizate achiziţiile de microbuze şcolare electrice, finanţate prin PNRR, despre care în spaţiul public s-a vehiculat că ar fi fost supraevaluate, a anunţat marţi demnitarul, pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.

„Nu putem vorbi despre modernizarea României şi investiţii pentru viitorul copiilor noştri dacă banii europeni sunt folosiţi incorect sau chiar furaţi. Am citit cu profundă indignare informaţiile apărute în presă despre posibile preţuri supraevaluate la microbuzele şcolare electrice finanţate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziţii: procedurile, preţurile plătite, criteriile tehnice şi modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităţilor implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecţii financiare şi, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruţa Kovesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor împotriva bugetului UE”, a scris Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, fondurile europene sunt un bun public şi fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent şi în interesul oamenilor.

„Nu voi tolera niciun abuz”, a adăugat ministrul.