G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Investiţiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost…

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, microbuz scolar electric
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ministrul Investiţiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze şcolare, finanţate prin PNRR / Va fi sesizat Parchetul European condus de la Laura Codruţa Kovesi, dacă e cazul

Articole12 Aug 0 comentarii

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum au fost realizate achiziţiile de microbuze şcolare electrice, finanţate prin PNRR, despre care în spaţiul public s-a vehiculat că ar fi fost supraevaluate, a anunţat marţi demnitarul, pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Nu putem vorbi despre modernizarea României şi investiţii pentru viitorul copiilor noştri dacă banii europeni sunt folosiţi incorect sau chiar furaţi. Am citit cu profundă indignare informaţiile apărute în presă despre posibile preţuri supraevaluate la microbuzele şcolare electrice finanţate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziţii: procedurile, preţurile plătite, criteriile tehnice şi modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităţilor implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecţii financiare şi, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruţa Kovesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor împotriva bugetului UE”, a scris Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, fondurile europene sunt un bun public şi fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent şi în interesul oamenilor.

„Nu voi tolera niciun abuz”, a adăugat ministrul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.