Ministrul apărării din Israel urmează să aprobe marţi planurile de preluare a oraşului Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul israelian al apărării Israel Katz urmează să aprobe planurile operaţionale pentru declanşarea operaţiunii de cucerire a oraşului Gaza, a anunţat luni site-ul de ştiri Walla, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cel puţin 80.000 de soldaţi vor fi desfăşuraţi pentru a ocupa oraşul din nordul Fâşiei Gaza, în conformitate cu planurile care îi vor fi prezentate marţi lui Israel Katz de către şeful statului major general al armatei israeliene Eyal Zamir.

Armata ar urma să încercuiască şi să ocupe oraşul Gaza pentru a distruge toată infrastructura Hamas rămasă, precum şi „cele mai importante simboluri rămase” ale regimului grupării, potrivit Walla, care citează o sursă militară neprecizată despre care susţine că este la curent cu planurile în cauză.

Operaţiunea este descrisă drept „un plan foarte cuprinzător care va cere un preţ foarte mare de la Hamas, dar care presupune de asemenea mari riscuri pentru soldaţii israelieni”.

Şeful statului major israelian ar fi avertizat în repetate rânduri în privinţa riscurilor cuceririi oraşului Gaza, afirmând că ar putea pune în pericol vieţile ostaticilor despre care se crede că sunt ţinuţi în oraş, dar ar prezenta un mare risc şi pentru vieţile soldaţilor israelieni implicaţi într-o astfel de operaţiune.

Observatorii cred că ofensiva plănuită va exacerba şi mai mult situaţia umanitară gravă din Gaza, unde cea mai mare parte din populaţie a fost strămutată cel puţin o dată după ce războiul a început drept reacţie la atacul Hamas în sudul Israelului în octombrie 2023.

Postul de radio israelian a relatat că evacuarea planificată a celor circa un milion de persoane care trăiesc în prezent în oraşul Gaza urmează să înceapă cel mai devreme în două săptămâni.

Walla relatează însă că trupele israeliene urmează să avanseze şi în alte zone ale Fâşiei Gaza în următoarele zile pentru a creşte presiunea asupra Hamas.

Între timp, continuă eforturile unor mediatori din SUA, Egipt şi Qatar de a ajunge la un acord de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor înainte de începutul ofensivei planificate, notează dpa.