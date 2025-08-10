Ministrul Apărării din Israel anunţă că trupele israeliene vor rămâne în taberele de refugiaţi din Cisiordania

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Trupele israeliene vor rămâne cel puţin până la sfârşitul anului în zonele din Cisiordania dens populate de refugiaţi palestinieni, a declarat duminică ministrul israelian al apărării, Israel Katz, relatează dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit lui Katz, cartierele din Jenin, Tulkarem şi Nur Shams au fost „focare de teroare” care au servit drept front împotriva Israelului, cu sprijin iranian.

În urma unei ample operaţiuni militare, a spus el pe reţeaua X, „nu mai există teroare în tabere astăzi”.

La începutul anului, armata israeliană a lansat cea mai mare ofensivă din ultimii ani împotriva militanţilor palestinieni din nordul Cisiordaniei.

Mulţi oameni au fost ucişi şi zeci de mii de palestinieni au fost alungaţi din casele lor, multe cartiere fiind devastate.

Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană au criticat operaţiunea militară, în care ONU a afirmat că au fost ucişi şi femei şi copii.

În februarie, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a evidenţiat „o amploare fără precedent a strămutărilor în masă, nemaivăzută în ultimele decenii în Cisiordania ocupată”.

Înainte de ofensivă, au existat atacuri repetate asupra israelienilor în Cisiordania. De la începutul războiului din Gaza, în urmă cu aproape doi ani, violenţele coloniştilor israelieni împotriva palestinienilor au crescut şi ele.

Israelul a cucerit Cisiordania şi Ierusalimul de Est, împreună cu alte teritorii, în Războiul de Şase zile din 1967.

În prezent, aproximativ 700.000 de colonişti israelieni locuiesc în aceste teritorii, printre cei trei milioane de palestinieni. Palestinienii revendică teritoriile ca fiind propriul lor stat, cu capitala Ierusalimul de Est.