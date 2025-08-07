Ministra Oana Țoiu, vizită la Kiev: „România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, efectuează, joi, o vizită la Kiev, afirmând că „România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre”.

„Astăzi încep prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022. Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie – nu doar pentru că este corect, ci și pentru că este în interesul nostru național să oprim agresiunea rusă”, a precizat Oana Țoiu într-o postare pe Facebook.

Ea va avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România și Ucraina, iar la final va vizita Cernăuțiul, acolo unde se va întâlni cu importanta comunitate de etnici români.

„Programul a început însă cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost bombardat în mod deliberat și brutal de forțele ruse. A fost o crimă de război șocantă, care ne-a arătat încă o dată fața barbară a regimului de la Kremlin.

Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte ce sentimente puternice mi-au provocat aceste atacuri. Văzându-i pe acești copii nevinovați – unii dintre ei aflați sub tratament pentru afecțiuni grave – țintiți de bombele rușilor, mi s-a confirmat, încă o dată, că lupta ucrainenilor este mai mult decât justificată. Mă bucur să văd că spitalul a fost refăcut și continuă să funcționeze, pentru că acești copii au nevoie de îngrijire.

Am vizitat și Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național al Cancerului. Am fost profund mișcată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează tratamente dificile. Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, depune eforturi cu mult suflet pentru a aduce o rază de lumină în viețile acestor copii. Mi-am exprimat întreaga admirație pentru acești „Supereroi” care ne învață să nu renunțăm niciodată”, a declarat Oana Țoiu.

Ministra Afacerilor Externe a subliniat că România rămâne în continuare alături de Ucraina:

„Vizitele de astăzi mi-au arătat, o dată în plus, pentru ce luptă ucrainenii: pentru a îi apăra pe acești copii vulnerabili, pentru viitorul lor, dar și al nostru. România va rămâne în continuare alături de Ucraina, pentru că victoriile lor sunt și victoriile noastre.”