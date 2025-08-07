Ministra de Externe anunță că Ucraina vrea să celebreze Ziua Limbii Române

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat joi în cadrul unei vizite la Kiev că autoritățile din Ucraina vor să celebreze pe 31 august Ziua Limbii Române, potrivit unui comunicat al ministerului. Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski și cu alți lideri politici și a cerut respectarea drepturilor minorității române.

În discuția cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, Oana Țoiu a vorbit despre ”importanţa fundamentală a protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv a drepturilor educaţionale, religioase şi a dreptului la libera asociere”.

Ţoiu a transmis omologului său sprijinul României pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, apreciind eroismul poporului ucrainean şi eforturile întreprinse de autorităţile de la Kiev pentru o pace justă şi durabilă.

Ea a vorbit și despre importanţa parcursului european al Ucrainei.

„Am vizitat spitalul pentru copii Okhmatdyt şi am fost martoră la rezilienţa acestui popor. În ciuda acestor momente oribile, medicii şi asistenţii, voluntarii, mamele şi membrii familiei, cu toţii contribuie. Am fost profund impresionată de curajul şi determinarea lor până la cei mai mici. Poate acesta este cel mai important lucru care ne uneşte, dorinţa de a ne proteja copiii”, a spus ministrul de Externe într-o conferinţă de presă comună cu ministrul ucrainean de Externe.

„De când a început acest război de agresiune am fost susţinători fermi ai păcii şi susţinători fermi ai vecinilor noştri. Permiteţi-mi să fiu clară: acesta este la fel de mult un act de solidaritate internaţională între naţiuni suverane şi vecine, cât este un mijloc a de a asigura securitatea României. Împreună, am transformat aceste circumstanţe dificile într-o oportunitate de cooperare structurată. Am investit masiv în infrastructura noastră şi am deschis noi puncte de trecere a frontierei. Construim noi poduri între economiile, societăţile şi culturile noastre”, a spus ea.

„Foarte importante sunt comunităţile noastre, comunitatea de români din Ucraina şi comunitatea ucraineană din România. Salut în acest sens intenţia autorităţilor ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, a mai declarat Oana Țoiu.