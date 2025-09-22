G4Media.ro
Ministerul Sănătăţii, despre ameninţările privind acte de violenţă primite în spitale publice…

Spitalul Floreasca, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ministerul Sănătăţii, despre ameninţările privind acte de violenţă primite în spitale publice şi private: Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale

Ministerul Sănătăţii afirmă că ameninţări privind acte de violenţă au fost primite şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent ”nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale”. ”Am solicitat tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă”, transmit reprezentanţii Ministerului Sănătății, potrivit News.ro.

”Ministerul Sănătăţii informează că, în ultimele 24 de ore, mai multe spitale – atât publice, cât şi private – au primit prin e-mail mesaje ameninţătoare în care o persoană care se prezintă drept «Angela» afirmă că traversează o dramă personală şi ameninţă comiterea unui act de violenţă gravă în unităţile medicale. Siguranţa pacienţilor şi a personalului medical este prioritatea noastră absolută”, a transmis, luni seară, Ministerul Sănătății.

Ministerul este în contact permanent cu managerii spitalelor şi monitorizează situaţia 24/7.

”Am solicitat tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă. Am sesizat organele competente şi colaborăm cu Poliţia şi echipele de specialişti în securitate cibernetică. Facem apel la calm, la responsabilitate şi la cooperare: rugăm personalul de pază, personalul medical şi vizitatorii să menţină dialogul deschis, să raporteze imediat orice comportament sau obiect suspect şi să urmeze instrucţiunile echipelor de securitate. Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale”, a arătat sursa citată.

