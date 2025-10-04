Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay

Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce a fost cel mai rapid în sesiunea de calificări, adjudecându-și victoria cu două tururi de senzație în Q3 (1:29.158).

Max Verstappen (RedBull Racing), cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere, a venit pe doi (+0.182), iar Oscar Piastri (McLaren) pe trei (+0.366).

Este o zi mare pentru Mercedes, care îl are și pe Kimi Antonelli pe locul patru în calificări, chiar în fața lui Lando Norris (McLaren), care a terminat cursa pe cinci.

Lewis Hamilton (Ferrari) continuă lista cu locul șase, urmat de celălalt pilot Ferrari Charles Leclerc. Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) și Fernando Alonso au completat top zecele.

George Russell secures his first Singapore pole position, with Max Verstappen alongside him on the front row 👀 Here’s our full Quali classification 📊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fwuLOsr6DJ — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Este al doilea pole din acest sezon pentru Russell după cel din Canada. El va fi însoțit pe prima linie de Verstappen, iar lupta pentru titlul la piloți dă semne serioase de revenire în ultima parte a sezonului de Formula 1.

„Este extraordinar să fiu pe pole position. Ieri a fost o zi foarte dificilă din multe motive, aşa că este minunat să revin şi să obţin un rezultat bun. Ştiam că maşina are potenţial, Kimi a făcut o treabă excelentă şi m-a inspirat ceea ce a făcut”, a declarat Russell.

Cursa pentru puncte de pe circuitul stradal Marina Bay va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 15:00.

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

Antrenamente 1 / 12:30 – 13:30 / Fernando Alonso

Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Oscar Piastri

Sâmbătă, 4 octombrie

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Max Verstappen

Calificări / 16:00 – 17:00 / George Russell

Duminică, 5 octombrie

Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 2008

Lungime circuit: 4.927 km

Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)

Numărul de tururi: 62

Distanță totală: 306.28 km

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)

Ce a fost în 2024 la MP din Singapore

Pole-position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (RB-Honda: 1:34.486)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Oscar Piastri (McLaren)

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1