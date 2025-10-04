Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay
Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce a fost cel mai rapid în sesiunea de calificări, adjudecându-și victoria cu două tururi de senzație în Q3 (1:29.158).
Max Verstappen (RedBull Racing), cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere, a venit pe doi (+0.182), iar Oscar Piastri (McLaren) pe trei (+0.366).
Este o zi mare pentru Mercedes, care îl are și pe Kimi Antonelli pe locul patru în calificări, chiar în fața lui Lando Norris (McLaren), care a terminat cursa pe cinci.
Lewis Hamilton (Ferrari) continuă lista cu locul șase, urmat de celălalt pilot Ferrari Charles Leclerc. Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) și Fernando Alonso au completat top zecele.
George Russell secures his first Singapore pole position, with Max Verstappen alongside him on the front row 👀
Here’s our full Quali classification 📊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fwuLOsr6DJ
— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
Este al doilea pole din acest sezon pentru Russell după cel din Canada. El va fi însoțit pe prima linie de Verstappen, iar lupta pentru titlul la piloți dă semne serioase de revenire în ultima parte a sezonului de Formula 1.
„Este extraordinar să fiu pe pole position. Ieri a fost o zi foarte dificilă din multe motive, aşa că este minunat să revin şi să obţin un rezultat bun. Ştiam că maşina are potenţial, Kimi a făcut o treabă excelentă şi m-a inspirat ceea ce a făcut”, a declarat Russell.
Cursa pentru puncte de pe circuitul stradal Marina Bay va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 15:00.
Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025
Vineri, 3 octombrie
- Antrenamente 1 / 12:30 – 13:30 / Fernando Alonso
- Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Oscar Piastri
Sâmbătă, 4 octombrie
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Max Verstappen
- Calificări / 16:00 – 17:00 / George Russell
Duminică, 5 octombrie
- Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Marina Bay Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 2008
- Lungime circuit: 4.927 km
- Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
- Numărul de tururi: 62
- Distanță totală: 306.28 km
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)
Ce a fost în 2024 la MP din Singapore
- Pole-position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (RB-Honda: 1:34.486)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Oscar Piastri (McLaren)
Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku
1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 299
3 Max Verstappen (RedBull) 255
4 George Russel (Mercedes) 212
5 Charles Leclerc (Ferrari) 165
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Carlos Sainz (Williams) 31
13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 16
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 623 puncte
2 Mercedes 290
3 Ferrari 286
4 RedBull Racing 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 62
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
