Max Verstappen stabilește cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere de la Singapore / Lewis Hamilton, investigat pentru viteză excesivă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen (RedBull Racing) a stabilit cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Singapore, pe circuitul Marina Bay, oprind cronometrul la 1:30.148.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sesiunea de calificări de pe circuitul stradal din Singapore promite să fie una intensă după ce primii cinci clasați în al treilea antrenament liber au fost distanțați de doar 89 de miimi de secundă.

Oscar Piastri (McLaren) a încheiat pe doi, stabilindu-și cel mai bun timp chiar în ultimul tur (+0”017), în timp ce pilotul Mercedes George Russell a terminat pe trei (+0”049), urmat de tânărul coechipier al său Kimi Antonelli (+0”089). Lando Norris (McLaren) a stabilit și el același timp ca italianul, dar ocupă poziția a cincea pentru că l-a izbutit mai târziu în cursă.

În continuare au venit Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) și Charles Leclerc (Ferrari).

The top five within a TENTH of a second in FP3!! 🤯 It’s close out on track, with Max Verstappen clinching the top spot on the timesheets ⏱️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/7UuSlFk54x — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Sesiunea a fost marcată și de o nouă eroare costisitoare a lui Liam Lawson. După ce greșise și vineri, neozeelandezul a pierdut controlul mașinii Racing Bulls la ieșirea din virajul 7, accelerând prea devreme în timp ce trecea peste vibrator.

Antrenamentul său s-a încheiat după mai puțin de un sfert de oră, iar calificarea ar putea fi compromisă din cauza pagubelor aduse monopostului. În timpul steagului roșu, Lewis Hamilton a fost notat pentru viteză excesivă și va trebui să se explice în fața comisarilor înainte de o posibilă sancțiune.

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

Antrenamente 1 / 12:30 – 13:30 / Fernando Alonso

Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Oscar Piastri

Sâmbătă, 4 octombrie

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Max Verstappen

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 2008

Lungime circuit: 4.927 km

Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)

Numărul de tururi: 62

Distanță totală: 306.28 km

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)

Ce a fost în 2024 la MP din Singapore

Pole-position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (RB-Honda: 1:34.486)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Oscar Piastri (McLaren)

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1