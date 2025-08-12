G4Media.ro
Marcel Ciolacu: Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă…

Ilie Bolojan si Marcel Ciolacu
Foto: InquamPhotos/ Octav Ganea

Marcel Ciolacu: Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! / Vedem o explozie a preţurilor la alimente / Propune 3 măsuri urgente

12 Aug

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, marţi, că inflaţia a ajuns la la 7,8%, ceea ce face oblugatorie luarea unor măsuri de către guvernul Bolojan. ”Indiferent cât de grea este situaţia economică a ţării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân”, a transmis fostul premier, anunță News.ro.

”Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populaţiei, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflaţia la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ţinut de cuvânt şi am lăsat inflaţia pe un palier de 5%, prin plafonarea preţurilor la energie şi gaze pentru populaţie şi IMM –uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populaţiei şi peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază şi am acordat subvenţii ce au stimulat creşterea ofertei, a producţiei la alimente şi energie”, a scris, marţi, pe Afcebook, Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, ”azi vedem o explozie a inflaţiei, pe fondul creşterii dramatice a preţurilor la energie, a facturilor românilor şi a companiilor. O explozie a preţurilor la alimente, mai ales din cauza creşterii preţurilor la energie”.

”Şi încă nu se văd efectele complete ale creşterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, a mai transmis fostul premier.

Acesta crede că Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială şi 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

2. Asigurarea de plăţi compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici şi creşterea salariului minim cu procentul de creştere a costului vieţii;

3. Dialog cu ANRE si companiile de producţie, furnizare, distribuţie din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

”Indiferent cât de grea este situaţia economică a ţării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populaţiei se reduce dramatic”, a mai transmis Ciolacu.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.

Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.

