Macaz defect în staţia CFR Rupera / Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord este blocat / Posibil să apară decalări de orare şi în circulaţia altor trenuri de pe secţia Braşov – Sighişoara

Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord este blocat, luni, pe traseu, din cauza unui macaz defect în staţia Rupea. La faţa locului se intervine pentru remedierea situaţiei, dar este posibil să apară decalări de orare şi în circulaţia altor trenuri de pe secţia Braşov – Sighişoara, transmite News.ro.

”Urmare a avizării administratorului de infrastructură – CFR SA cu privire la producerea unui deranjament la infrastructura feroviară (macaz defect) din staţia Rupea, este afectată circulaţia trenului IR 1734 Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord. Trenul îşi vor relua mersul în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare”, a transmis, luni, CFR Călători.

Sursa citată a precizat că, în funcţie de momentul redeschiderii, este posibil să apară decalări de orare şi în circulaţia altor trenuri de pe secţia Braşov – Sighişoara.

CFR Infrastructură a dispus măsurile pentru repedierea situaţiai.