Valea Oltului, blocată după un accident rutier / Seminţe de floarea soarelui s-au împrăştiat pe carosabil

Circulaţia pe DN 7, Valea Oltului, este blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut seminţe de floarea soarelui. La faţa locului sunt echipe ale DRDP Craiova, care lucrează pentru eliberarea şoselei, transmite News.ro.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit, luni dimineaţă, pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 206+300 de metri, în apropierea localităţii Brezoi, judeţul Vâlcea.

Încărcătura dintr-un autocamion – seminţe de floarea soarelui – s-a vărsat pe partea carosabilă.

Angajaţii DRDP Craiova lucrează pentru a elibera drumul în vederea reluării traficului rutier în condiţii normale.