G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Valea Oltului, blocată după un accident rutier / Seminţe de floarea soarelui…

Valea Oltului e curățată în urma unui accident rutier de angajatii DRDP Craiova
Sursa foto: Captură video

Valea Oltului, blocată după un accident rutier / Seminţe de floarea soarelui s-au împrăştiat pe carosabil

Articole3 Noi • 186 vizualizări 0 comentarii

Circulaţia pe DN 7, Valea Oltului, este blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut seminţe de floarea soarelui. La faţa locului sunt echipe ale DRDP Craiova, care lucrează pentru eliberarea şoselei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit, luni dimineaţă, pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 206+300 de metri, în apropierea localităţii Brezoi, judeţul Vâlcea.

Încărcătura dintr-un autocamion – seminţe de floarea soarelui – s-a vărsat pe partea carosabilă.

Angajaţii DRDP Craiova lucrează pentru a elibera drumul în vederea reluării traficului rutier în condiţii normale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Armata israeliană anunţă închiderea ultimei căi care leagă sudul şi nordul Fâşiei Gaza

Articole1 Oct 2025
0 comentarii

Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari / USAID era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări din lume

Articole27 Sep 2025
0 comentarii

Drum judeţean din Prahova, blocat cu scaune/ Poliţia a demarat o anchetă

Articole26 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.