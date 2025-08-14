Lupta disperată a ecologiștilor ruși pentru salvarea unui parc național de lângă Moscova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Abia scăpată de tribunal, unde a fost amendată pentru „nesupunere față de poliție”, Irina Kuriseva s-a întors să inspecteze noile distrugeri dintr-un parc național de lângă Moscova, unde autoritățile vor să construiască o autostradă, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În Rusia, pe fondul ofensivei din Ucraina și al reprimării tuturor vocilor disidente, lupta pentru protecția mediului a devenit o afacere riscantă.

„Autoritățile au devenit total indiferente” față de această problemă, iar legislația a fost “relaxată” în favoarea companiilor „poluante” și a dezvoltatorilor imobiliari, afirmă un activist de mediu, sub rezerva anonimatului.

La periferia Moscovei, construcția de clădiri continuă fără încetare, iar mii de locuitori care lucrează în capitală petrec ore întregi în ambuteiaje.

Pentru a îmbunătăți situația traficului în Koroliov, un oraș de 200.000 de locuitori situat la nord-est de Moscova, autoritățile au decis să construiască o nouă autostradă care va trece chiar prin mijlocul parcului național Losinîi Ostrov, ceea ce o revoltă pe Irina Kuriseva, în vârstă de 62 de ani.

La sfârșitul lunii iulie, ea și alți cinci prieteni au ieșit în calea unui utilaj care descărca asfalt în pădure. Au fost arestați de poliție și amendați, după ce au petrecut o noapte la secție.

„Am fost interogate ca și cum am fi fost criminale și am fi ucis pe cineva”, spune această locuitoare din Koroliov.

Cu cei 129 km2 de păduri ai săi, Losinîi Ostrov – „insula elanilor” în limba rusă – este un refugiu pentru aproximativ 280 de specii de animale, inclusiv căprioare, elani, mistreți și vulpi, și peste 160 de specii de păsări, dintre care unele sunt pe cale de dispariție.

Legislația rusă interzice orice construcție în parcurile naționale. Dar autoritățile au găsit o cale de a ocoli această lege: prezintă proiectul ca fiind „repararea” unui drum existent.

„Acesta este un fals și o escrocherie. Nu a existat niciodată un drum acolo”, spune Dmitri Trunin, un avocat care apără mediul de mai bine de 25 de ani.

În realitate spun ecologiștii, este un drum de pământ folosit de pădurari, care devine apoi o potecă între copaci.

“Judecătoarea zâmbea”

Irina Kuriseva explică faptul că un “praf de asfalt” a fost aruncat pe această potecă „pentru a arăta că exista deja un drum”.

Autostrada urmează să fie construită până în martie 2026, potrivit Ministerului regional al Transporturilor, la un cost de 497 de milioane de ruble (5,4 milioane de euro), și va oferi acces la un nou complex de locuințe din Koroliov.

În instanță, „judecătoarea zâmbea”, își amintește Mihail Rogov, un inginer în vârstă de 36 de ani. „Ne-a spus: „Dacă nu vreți probleme, semnați aceste acte, plătiți amenzile și sunteți liberi””, își amintește el.

În 2023, această judecătoare, Maria Loktionova, a condamnat un alt activist de mediu, Alexander Bakhtin, la șase ani de închisoare pentru trei publicații despre mediu.

„Tot ce vrem să facem este să apărăm natura. Nu doar noi șase avem nevoie de ea”, subliniază Irina.

Kirill Iankov, membru al unui consiliu de experți din cadrul Ministerului rus al Transporturilor, spune că a propus un proiect rutier „alternativ” care ocolește parcul, proiect care a fost respins.

“Nu-l implicați pe președinte”

În iunie, o mie de persoane au stat la coadă în fața administrației prezidențiale din Moscova pentru a depune plângeri împotriva proiectului, adresate lui Vladimir Putin.

Președintele rus a vizitat Losinîi Ostrov în 2010, hrănind cu biberonul un pui de elan și afirmând că natura este „un dar de la Dumnezeu” care trebuie „protejat”.

În 2025, acesta și-a schimbat tonul: „Aceasta este o problemă a autorităților regionale. Nu-l implicați pe președinte”, a insistat în iulie purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre drum. El a adăugat că protejarea naturii „nu trebuie să fie o piedică în calea dezvoltării și a confortului vieții locuitorilor orașelor”.

„Este din ce în ce mai dificil să aperi adevărul în justiție. „Verticala” puterii își ia deciziile, iar forțele de ordine și organele de control i se supun”, a declarat Dmitri Trunin.

În Rusia, calitatea mediului s-a deteriorat în ultimii ani, o tendință care s-a accelerat de la ofensiva din Ucraina lansată în februarie 2022, au declarat ecologiștii pentru AFP.

O pată de petrol a apărut în Marea Neagră în decembrie, provocată de două petroliere rusești. Ecologiștii și oamenii de știință au acuzat autoritățile ruse că au reacționat prea târziu și au provocat un dezastru ecologic.