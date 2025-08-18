Liderii europeni se vor întâlni cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru discuţia cu Trump

Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald Trump vor avea o discuţie separată cu preşedintele ucrainean înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele SUA, a anunţat Comisia Europeană, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Este vorba despre o „reuniune pregătitoare”, care se va desfăşura înaintea întâlnirilor cu preşedintele american la Casa Albă, a indicat executivul european în agenda sa oficială.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că liderii europeni vor avea cu Zelenski discuţii pentru a-l pregăti cu „câteva sfaturi bune” astfel încât să nu se repete la Casa Albă scena din februarie, când preşedintele ucrainean şi cel american s-au certat în văzul lumii şi summitul lor de atunci a eşuat.

După summitul avut vineri în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american a anunţat că, în urma progreselor obţinute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuţia cu acesta privind o soluţionare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski, transmite Agerpres.

Conform mai multor surse, preşedintele Putin a cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu, dar rămâne de văzut dacă îşi va menţine aceste poziţii la întâlnirea cu Trump, care a subliniat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

Cei doi vor avea luni o reuniune bilaterală la Casa Albă, la care va participa şi vicepreşedintele american J.D. Vance, după care va urma o întâlnire în format extins la care se vor alătura liderii europeni susţinători ai Ucrainei veniţi acum la Washington, respectiv preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.